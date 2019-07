I dag skydes årets Grøn-koncertturné (tidligere også kendt som Grøn Koncert) i gang på Tiøren på Amager.

Fra Amager ruller den velbesøgte koncert-karavane gennem otte byer i det ganske land – nærmere betegnet til Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og til Valby som sidste stop på ruten den 28. juli.

Koncertturnéen, der præsenteres af Tuborg i samarbejde med Muskelsvindfonden, byder i år på otte danske kunstnere, der er klar til at gøre Danmark lidt grønnere med fællessang for skillingerne.

Blandt årets hovednavne finder vi Danmarks tre poprock-søstre Anne Linnet, Sanne Salomonsen og Lis Sørensen (med deres mere mundrette trio-alias: Anne Sanne Lis), der i løbet af foråret spillede udsolgte koncerter på nogle af landets største arenaer.

Trekløveret, der i start-80’erne udgjorde popbandet Anne Linnet Band, sætter en række af den gamle trios hits på sætlisten, som ligeledes kommer til at bestå af klassikere fra de tre sangerinders særskilte solokarrierer.

Dizzy Mizz Lizzy pryder ligeledes plakaten med den helt store font. For forsanger Tim Christensens vedkommende bliver det hans sjette Grøn-turné, men den første i selskab med kammesjukkerne i Dizzy. Sammen kan de i år fejre 25-året for deres selvbetitlede debutplade, der med hits som ’Silverflame’, ’Love Is a Loser’s Game’ og ’Glory’ gik hen og blev den bedst sælgende danske rockplade nogensinde.

De to trioer får selskab af det genopståede festorkester Alphabeat, poptrioen Scarlet Pleasure, 20-års jubilarerne Carpark North, den søvnløse showman Kesi, det altid veloplagte liveorkester SAVEUS samt den danske dj Kato, der får besøg af den amerikanske sanger Brandon Beal.

Billetterne til et stop på Grøn-turnéen koster 299 kroner, men hvis man er til den helt friske side, kan man også købe sig en billet til karavanens samtlige koncertstop til 814 kroner.