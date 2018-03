Den anden side af Metallica

Fornylig indspillede Metallica-forsanger James Hetfield sin første spillefilm. Bandkollega Lars Ulrich glæder sig over vennens indspilning, men har ikke selv aktuelle filmplaner.

For nylig blev det offentliggjort, at Metallica-forsanger James Hetfield får sin skuespillerdebut i Joe Berlingers film, ’Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’, om den berygtede seriemorder Ted Bundy. I filmen spiller Hetfield betjenten Bob Hayward, der i 1975 arresterede Bundy, mens Bundy spilles af Zac Efron.

James Hetfields danske Metallica-medstifter Lars Ulrich er ikke overrasket over vennen og bandkollegaens kommende spillefilmdebut.

»I bandet får vi sådanne tilbud indimellem, og der opstår altid nogle kreative gnister, når man kan få lov at lege med i en anden kreativ verden,« fortæller Lars Ulrich, som BT møder under dennes ophold i Lissabon, hvor Metallica begyndte den aktuelle europaturné for nylig.

Som mange bekendt var Lars Ulrich gift med den 'Liberty'-aktuelle danske skuespiller Connie Nielsen i en periode. Så han har haft skuespil tæt på på flere måder.

»At være skuespiller er jo summen af mange ting. Du skal først og fremmest føle dig komfortabel foran andre mennesker, være komfortabel foran et kamera, og du skal kunne huske dine replikker. Hetfield er vant til opmærksomheden rundt omkring sig og oppe på scenen, så det er egentlig meget let at se ham som filmskuespiller,« siger Ulrich, og tilføjer:

»Da jeg mødtes med ham til vores forårsturnépremiere i Lissabon (den 1. februar, red.), virkede han glad for det, han havde lavet, og det bliver cool at skulle opleve ham som skuespiller.«

Lars Ulrich prøvede selv kræfter som skuespiller i TV-filmen ’Hemingway & Gellhorn’ i 2012, hvor han spillede over for stjerner som Nicole Kidman og Clive Owen.

»Det var spændende, men du føler dig virkelig ”out of your element”, når du står sammen med dem, der virkelig kan. Men jeg synes, det gik OK.«

Lars Ulrich har dog ingen planer om nye skuespillerroller.

»Nej, jeg har lavet nok skuespil. Jeg har alt for meget energi til at skulle sidde i en trailer i flere timer og vente på at blive kaldt ind på film-settet. Så vil jeg hellere skrive manuskripter eller være med til at producere, for det er mere spændende at skulle sætte folk sammen og finde ud af hvem, der skal spille de forskellige roller i en film.«

Lars Ulrich har i mange år haft et bredt netværk i filmbranchen. Han er gode venner med blandt andre instruktør Thomas Vinterberg og skuespiller Sean Penn.

»Indimellem spørger venner i filmverdenen, om ikke jeg lige kan hjælpe med at ringe til den og den, eller fremsende et manuskript. Og så får jeg en producerkredit (bl.a. på den nævnte Hemingway-film, red.) her og der,« fortæller Lars Ulrich.

»I øjeblikket har jeg bare ikke tid til det, for jeg har mit radioshow (It’s Electric! på Itunes – red.) en gang om ugen, hvilket tager al min ekstra tid,« når jeg ikke laver Metallica..

BT bringer senere et stort interview med Lars Ulrich om musikken, kærligheden og livet.

Metallica goes to Hollwood

James Hetfield, Lars Ulrich og Metallica har indspillet adskillige koncertfilm, videoer og dokumentarfilm som blandt andre ’Cunning Stunts’ (1998), ’Some Kind of Monster’ (2004) og ’Metallica: Through The Never’ (2013).

Lars Ulrich medvirkede i Philip Kaufmanns film, ’Hemingway & Gellhorn’ (2012), hvor han spillede den hollandske dokumentarfilminstruktør Joris Ivens. Han medvirkede også som sig selv i dokumentarfilmen ’Mission to Lars’ (2012).

James Hetfield har lagt stemme til forskellige film og tegneserier, som blandt andet Disneys ’Dave The Barbarian’ (2004-2005) sammen med Lars Ulrich.

’Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’ bliver Hetfields spillefilmsdebut. Filmen har også Zac Efron, John Malkovitch, Lily Collins, Kaya Scodelario m.fl. på rollelisten. Filmen instrueres af Joe Berlinger, der også stod bag ’Some Kind of Monster’. Det vides endnu ikke, hvornår filmen får premiere.

Metallica genopstarter anden halvdel af deres europæiske forårsturné i den udsolgte Boksen, Herning den 27. marts.