Gilli er notorisk privat.

Den 30-årige rapper med det borgerlige navn Kian Rosenberg Larsson giver hverken interviews eller deler ud af sit privatliv på sociale medier.

Men nu har han gjort en undtagelse.

I et opslag på Instagram viser han nemlig sin lille datter frem for første gang.

'VERDEN min skat. & alt i den' skriver han på engelsk til billedet, hvor man ser rapperen holde den lille pige i sine arme på en udendørs restaurant.

Tilbage i januar afslørede Gilli for første gang offentligt, at han havde en datter.

Det skete i teksten til singlen 'Urørlig' på hans seneste album 'Carnival'.

»Jeg har min datter med, og jeg sørger for, at vi flyver,« lyder det på den sydlandsk inspirerede single.

»Vroom, vroom, skubber klapvogn. La' min baby sove,« lyder det videre.

»Uden hende er jeg ingen mand. Hopper ud af bilen i Disney-Land.«

På samme album får ikke bare datteren, men også Gillis »baby mama« ord med på vejen.

Hende er der dog bestemt heller ikke mange offentligt tilgængelige oplysninger om.

For to år siden viste Gilli dog, ifølge Se&Hør, en censureret kvinde frem under teksten 'Wifos' ledsaget af en emoji af en vielsesring, hvilket mediet tolkede som en bekræftelse på rygterne om, at Gilli var blevet gift.

Året før fortalte Rødovre-succesrapperen, at han var flyttet til Spanien i et sjældent interview med podcasten 'Uden Filter'.