Er du til rockmusik og gerne meget af det?

Så kan du godt begynde at glæde dig til september måned.

29. september kommer rockbandet Deep Purple nemlig til Royal Arena i København, har Live Nation Danmark offentliggjort i en pressemeddelelse.

Deep Purple, der debuterede for mere end 50 år siden, har gennem flere årtier været med til at skabe og udvikle rock- og metalmusikken frem til i dag.

Når det engelske band kigger forbi Royal Arena til september, vil det således langt fra være bandets første koncert i Danmark.

Faktisk spillede Deep Purple allerede deres første koncert nogensinde i Danmark tilbage i 1968, da bandet optrådte på Parkskolen i Taastrup.

Gennem en efterhånden mangeårig karriere har bandet spillet verden over, og alene i 2007 optrådte Deep Purple ved 40 koncerter i Frankrig.

I dag består bandet af medlemmerne Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse og Don Airey.

Deep Purple har med hits som 'Smoke On The Water', 'Highway Star' og 'Child in Time' solgt over 100 millioner albums gennem karrieren.

Tilbage i december måned annoncerede bandet, at de havde indspillet et nyt album, der forventes at udkomme i år.

Foruden koncerten i Royal Arena til september optræder Deep Purple også til Skovrock 2020 i Aalborg 25. juni.

Billetsalget til koncerten i Royal Arena starter fredag 31. januar klokken 10.00 via Live Nation og Ticketmaster.