Et stort spillested i Albertslund får hård kritik for kun at ville booke kvindelige kunstnere i hele 2019.

»Vi blev bevidste om, at vi havde en uligevægt år efter år,« fortæller Jeppe Skjold, der er kunstnerisk leder på spillestedet ‘Forbrændingen,’ som ligger i Albertslund.

Han og de andre i ledelsen mente, at der skulle dramatiske metoder til, for at rette op på den overvægt af mandlige bookinger, som de har lavet.

Løsningen blev, at der kun skal bookes kvindelige kunstnere i hele 2019, og det, mener han på ingen måder, går imod ligestillingen - tværtimod.

Mathilde Falch gav en kort kommentar med i debatten på Forbrændingens facebookside.

»Det er vigtigt at sige, at det her handler om at styrke diversitet og gavne kunsten,« forklarer han.

Det er dog langt fra alle, som er enige i spillestedets fremgangsmåder.

Musikanmelder Steffen Jungersen, politiker Alex Ahrendtsen og musiker Jens Unmack er nogle af dem, som har været ude og kritisere spillestedets plan.

Alex Ahrendtsen mener, at myndighederne bør tager affære.

»Det er et brud på ligestillingsloven, og derfor forventer jeg, at Statens Kunstfonds bestyrelse griber ind og påtaler det. Man kunne jo lave mande-testen eller kristen-testen. Ingen kan forestille sig, at man kun bookede mænd eller kristne kunstnere,« sagde han til B.T i går.

»Jeg håber, at Statens Kunstfond vil tage en dialog med os, før de fratager os vores støtte,« siger Jeppe Skjold.

Han mener, at de er langt fra at give kvinderne en fordel, og han synes, det kan virke som en måde at skabe nogle rollemodeller for kommende kunstnere - både mænd og kvinder.

Til spørgsmålet om, hvorvidt han har et tal på, hvor mange flere mandlige kunstnere, de har booket tidligere, svarer han prompte:

»Vi har et tal, men jeg vil simpelthen ikke ud med det. Det er alt for pinligt.«

»Jeg tror, at hvis man tager en årrække fra 2014 og frem til og med 2019, så vil man se, at der stadig vil være en overvægt af mandlige kunstnere, som har spillet på Forbrændingen.«

På spillestedets facebookside kan man se, at deres følgere er stærkt uenige i beslutningen.

»Det var dog en dybt pinlig beslutning. Fra nu af kan kvindelige kunstnere så gå med tvivlen om, hvorvidt de er valgt ud fra en vurdering af deres kunstneriske kvaliteter eller udfra hvilket køn, de har,« lyder en af kommentarerne.

Jens Unmack fra Love Shop mener ikke, at spillestedets år med kvindelige kunstnere er den rette vej frem for at opnå ligestilling.

En anden, som har kommenteret på facebooksiden, er Mathilde Falch, som er en af de kvindelige musikere, der er booket til at optræde i 2019.

»Jeg foretrækker at være på plakaten uden, at der bliver gjort noget ud af mit køn,« skriver Mathilde Falch, som skal spille på Forbrændingen 22. marts.

Et opgør med overvægten af mandlige kunstnere på de danske scener er dog på ingen måde et kompromis med kvaliteten, siger Jeppe Skjold.

»Jeg mener sagtens, vi kan leve op til begge præmisser på én gang. Hvis man ser på det over flere år, så er det her jo et ret lille nedslag, når man ser både på vores scene, men også livescener i hele Danmark,« understreger han.