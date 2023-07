En lang række kendte danskere er onsdag aften taget til Coldplay-koncert i Parken.

Først ankommer Pernille Rosendahl og Kristian Jensen.

Sidstnævnte fortæller, at han tidligere har set Coldplay, da de spillede i Herning.

Kristian Jensen tilføjer, at han især glæder sig til at høre 'Yellow' og 'Paradise'.

Herefter ankommer navne som Nikolaj Lie Kaas, Shaka Loveless, Benjamin Hav, Anders Breinholt, Anders Hemmingsen og Timm Vladimir, før Sofie Linde og Joakim Ingversen entrer Parken på ladcykel.

Sofie Linde fortæller, at de har taget børnefri for at opleve de britiske verdensstjerner og tilføjer, at det er meget vigtigt for hende at være til stede i aften, da hun ikke fik billet sidst, de spillede i Parken i 2016.

»Jeg hørte den i stedet i radioen, og jeg ærgrede mig gul og blå. Så jeg har lovet, at når de kom, så skulle det bare være.«

Sofie Linde fortæller, at der især er én sang, hun glæder sig til at høre:

»Jeg dør jo over 'Fix You'. Jeg synes, den er så smuk. Jeg ved godt, det er en klassiker, og man kunne sikkert have sagt noget, der var mere smart, men den glæder jeg mig rigtig meget til.«

Se flere kendte Coldplay-fans i videoen øverst.

