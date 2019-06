Forsanger og guitarist i heavy metal bandet Megadeth, Dave Mustaine, skriver i et Facebook-opslag, at han er blevet diagnosticeret med kræft i halsen.

En diagnose, der dog ikke afholder rockmusikeren fuldstændig fra rockmusikken.

'Det er selvfølgelig noget at respektere og fokusere fuldstændig på - men jeg har mødt forhindringer før,' skriver han og tilføjer:

'Jeg arbejder tæt med mine læger, og vi har lavet en behandlingsplan, som de føler har en 90 procent succesrate.'

Rockmusikeren er i gang med behandlingen, og bandet vil aflyse de fleste af deres koncerter i 2019.

Dave Mustaine skriver, at på trods af hans diagnose vil han og resten af bandet stadig være at finde i deres studie for at arbejde på efterfølgeren til albummet 'Dystopia'.

'Jeg er så taknemmelig for hele mit team - min familie, læger, bandmedlemmerne, trænere og flere. Jeg holder alle opdaterede. Vi ses snart,' skriver han.

Dave Mustaine var medlem af Metallica fra 1981 til 1983. Han forlod det ene succesband for at forme et andet - nemlig Megadeath, med plader der har skaffet bandet 12 Grammy nomineringer og en Grammy i 2017 for 'Dystopia'.