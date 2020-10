I mere end 60 år har hun turneret landet rundt med sine sange fra dansktoppen. Men nu siger sangerinde Susanne Lana stop.

Det bekræfter den 74-årige sangerinde over for B.T.

»Jeg bliver jo snart 75. Jeg har været i gang, siden jeg var 14. Og det bliver bare hårdere og hårdere. Sådan er det, når man kommer op i min alder. Så nu er det min tid,« slår Susanne Lana fast.

Sangerinden slog for alvor igennem på dansktopscenen i 70'erne med sangene 'Hvis tårer var guld' og 'Søde sommerminder' fra henholdsvis 1971 og 1972.

Susanne Lana gør sig klar inden en koncert i Aarhus i 2013. Foto: Kim Haugaard

I nyere tid har Susanne Lana optrådt med sin musik rundt om i landet – alt fra festivaler til bryllupper.

»Sådan har det været næsten hver weekend og rigtig mange hverdage, så nu har jeg lovet mig selv at stoppe. Det er også sværere at holde sig vågen, når jeg kører til og fra jobs.«

»Øjnene klapper mere i, og jeg har også været ved at køre galt et par gange. Og det er også blevet svært at huske teksterne, og jeg kan ende med at synge noget frygteligt sludder. Det er ikke så smart, og jeg trænger sgu også til at slappe af.«

Derudover påpeger Susanne Lana også, at behovet at se sin omgangskreds i højere grad trækker i den garvede sangerinde.

Susanne Lana sammen med veninden, Nynne. Foto: Privat

»Jeg er aldrig sammen med vennerne, hvilket jeg savner meget. Jeg føler lidt, jeg har svigtet dem, for du kan aldrig rigtig være med til noget. Jeg kan ikke tillade mig at gå til fest, hvis jeg skal synge dagen efter. Mine jobs har altid været vigtigts for mig, og heldigvis kan de godt forstå mig, for det er mit job.«

»Men det får jeg så mere tid til det nu,« griner Susanne Lana, der ikke fortryder sin prioritering, for som hun selv siger, så »har hun mødt så mange søde mennesker i sit liv«.

Hendes karriere bliver desuden rundet af med en hyldestkoncert, som Lanas gode veninde, Nynne, har arrangeret. Her bliver Susanne Lanas sange fortolket af andre artister i dansktop-verdenen. Og skal Lana selv synge de sidste vers, hvilket hun ser frem til.

Ellers har hun ikke de store planer for fremtiden.

»Nu skal jeg synge herhjemme for min hund,« griner hun afsluttende.