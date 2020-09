For første gang nogensinde har en musikgruppe med udelukkende koreanske medlemmer indtaget førstepladsen på den amerikanske Billboard Hot 100-liste.

Der er tale om K-popgruppen BTS, som bliver ved med at slå rekorder med deres nyeste amerikanske megahit 'Dynamite'. Det skriver Billboard.

En sang, hvor en 23-årig dansker fra Virum faktisk har haft en finger med i succesen.

Den professionelle danser Nicky Andersen står nemlig bag den dans, de syv unge herrer udfører i musikvideoen, der som den første video nogensinde blev set over 100 millioner gange på YouTube på under et døgn.

Nicky Andersen. Vis mere Nicky Andersen.

»Jeg var helt oppe at støde. Også fordi det er deres første sang på engelsk. Min helt store drøm er gået i opfyldelse, og jeg har nærmest været grædefærdig over det,« sagde Nicky Andersen, da B.T. talte med ham om succesen i sidste uge.

Og nu er succesen altså kun blevet endnu større, nu hvor BTS, som de første sydkoreanere nogensinde, har snuppet den øverste plads på podiet på Billboard Hot 100.

Den sydkoreaner, der har været tættest på samme succes, er sydkoreanske PSY med sangen 'Gangnam Style', der nåede en andenplads på Hot 100-listen i 2012.

Ifølge amerikanske medier er 'Dynamite' blevet afspillet mere end 34 millioner gange den første uge.

Her er Nicky Andersen på storskærmen (tv.) under BTS' koncert på Wembly Stadium i London. Foto: Privat Vis mere Her er Nicky Andersen på storskærmen (tv.) under BTS' koncert på Wembly Stadium i London. Foto: Privat

Derudover har sangen med 265.000 flest digitale køb i USA i tre år, siden Taylor Swifts 'Look What You Made Me Do' fra 2017.