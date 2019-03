Betyder den nye Michael Jackson-dokumentar, at vi ikke længere kan høre hans musik? Den afdøde og skandaleramte popkongen danske kollegaer har svært ved at svare på spørgsmålet.

Fredag kan man streame den meget omtalte Michael Jackson-dokumentar ’Leaving Neverland’ på dr.dk.

I dokumentaren kommer der nye beskyldninger frem om seksuelt misbrug af børn, hvilket har medført at visse radiostationer ikke længere spiller Michael Jacksons musik.

Da B.T. torsdag aften på den røde løber til Gaffa Prisen i Odense spurgte de danske pop- og rockstjerner, hvad de mener om sagen, var det ikke nemt at få et klart svar.

Peter Sommer med band. Foto: Gaffa / Tobias Stæhr Jakobsen Vis mere Peter Sommer med band. Foto: Gaffa / Tobias Stæhr Jakobsen

»Den er fandme svær. Vi har også tænkt lidt over det. Vi skal lige tænke lidt mere,« lød det fra forsanger i The Minds of 99 Niels Brandt.

»Det er et svært spørgsmål. Jeg har aldrig været Michael Jackson-fan. Hvis du fx spørger, om jeg vil spille det for mine børn, så vil svaret nok være, at det vil jeg godt. Dermed har jeg også sagt, at man skal adskille kunst og mennesket,« lød det fra Peter Sommer.

»Hvorfor? Ja, det er jo et godt spørgsmål. En god sang er vel en god sang. Skal du sidde og dømme ham for noget, han muligvis, muligvis ikke har gjort på et tidspunkt. Jeg kan ikke se, hvem der skulle få noget ud af det,« lød det videre – men stadig med masser af forbehold – for det er som alle nævner et svært spørgsmål, og man vil ikke gøre eventuelle ofre kede af det.

Heller ikke sangerinden Fallulah var helt klar med et svar.

The Minds of 99. Foto: Gaffa / Tobias Stæhr Jakobsen Vis mere The Minds of 99. Foto: Gaffa / Tobias Stæhr Jakobsen

»Det er en svær snak. Jeg tror ikke, jeg er klogere en så mange andre. Jeg ved det ikke. Det er pissesvært.«

Nephew, der torsdag aften til Gaffa-prisen var repræsenteret af guitarist Kristian Riis og keyboardspiller René Munk Thaulund, mente, det må være op til den individuelle lytter.

»Jeg synes, det er fair nok, hvis fx en festival eller et spillested træffer nogle valg ud fra værdier eller politiske holdninger. Som da et spillested valgte at aflyse en koncert med en jamaicansk rapper, der var imod homoseksuelle. Kan man isolere kunsten for sig? Det vil jeg sige, men det er op til hver enkel,« lød det fra Kristian Riis.

»Det er jo ikke helt sort hvidt. Jeg kommer sgu nok til at høre Michael Jackson igen og måske også se The Cosby Show og sådan noget,« tilføjede han.

»Artisten klæber jo til musikken. Man kan jo ikke se et klip fra The Cosby Show uden at tænke på det, han har gjort (Bill Cosby blev sidste år dømt for at have bedøvet og voldtaget en kvinde, red.). Det kan ikke tages ud af kontekst,« lød det fra René Munk Thaulund.