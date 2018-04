Efter næsten 40 års ægteskab besluttede sangerinden Kirsten Siggaard og hendes mand Jørgen Andersen i 2015 at gå hvert til sit.

Men efter at have gået stille med dørene i nogle år, valgte parret ved juletid sidste år at fortælle offentligheden om skilsmissen. Det skete i et opslag på Facebook - og når det først skete flere år efter, skyldtes det ifølge Kirsten Siggaard blandt andet, at det var ved at være trættende at lyve om, hvor de skulle på ferie.

Det fortæller hun i et interview med ugebladet Søndag. Her sætter hun for første gang ord på, hvad der ledte frem til bruddet, der var ganske fredeligt.

»Hverken Jørgen eller jeg bryder os om konflikter, derfor har vi nok undladt at tale om de ting, vi ikke ønskede at høre svaret på. Måske er det en af årsagerne til, at vi med tiden bevægede os lidt væk fra hinanden. Og det skal også siges, at det ikke var Jørgen, der syntes, at det her skridt var nødvendigt. Det var mig. Jeg følte, at når jeg/ vi ikke kunne give det her et meningsfuldt nærvær, så var det bedre helt at være fri. Jeg syntes jo også, at Jørgen havde fortjent noget mere.«

I dag er 63-årige Kirsten Siggaard gode venner med eksmanden Jørgen, og hun har ikke travlt med at finde en ny mand i sit liv.

Foruden et kommende show med James Bond-musik medvirker hun til sommer i en revy i Korsør, ligesom hun synger i Kongens Have i København med Swing Sisters.