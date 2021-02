»Jeg har spillet og arbejdet meget i udlandet, og jeg har aldrig mødt mere sexisme og dårligere arbejdsklima end i Danmark.«

Sætningen med den hårde dom over danske spillesteder kommer fra sangerinde og sangskriver Lærke Corfix. Det skriver Politiken.

Hun fortæller, at hun har spillet i Tyskland, Skotland, Belgien og Luxembourg. Og i alle landene fik hun som hovedregel bedre behandling end i Danmark.

Corfix fortæller til avisen, at i udlandet kan hun sagtens være hovednavn, blive betalt en reel løn, og så er der respekt for den kunnen, hun kommer med.

Arkivfoto ad Jakob Sørensen fra 'The Bank'. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Arkivfoto ad Jakob Sørensen fra 'The Bank'. Foto: Asger Ladefoged

I Danmark er situationen dog ofte en helt anden, og her er der flere steder, hun simpelthen ikke spiller længere.

Og når hun så spiller i Danmark, er det ofte som opvarmning for et mandligt band, og så sker det efter en kort uengageret lydprøve.

Ifølge Jakob Sørensen, direktør i The Bank, der arbejder med management, booking og publishing, så er der et generelt problem i den danske musikbranche.

»Jeg har hørt – også fra folk på The Bank – at det er et problem, hvordan man bliver mødt ude i verden som kvinde, ikke mindst på spillestederne og backstage til festivalerne og award-shows.«

På visse spillesteder har man anerkendt, at der er et problem i branchen. Eksempelvis på Forbrændingen forsøgte man sig med et meget opsigtsvækkende tiltag for at komme problemet til livs.

»Vi booker et helt år med kvinder for at vise, at der er masser af dygtige og relevante kvindelige acts derude, fordelt på mange genrer og stilarter. Nok til at udfylde et helt årsprogram, og mere til,« lød det i 2018 fra den kunstneriske leder Jeppe Skjold.