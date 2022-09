Lyt til artiklen

Når Iris Gold i næste måned skal spille for dronning Margrethe til TV 2's store regentjubilæums-show, er det ikke hendes første 'møde' med Kongehuset.

Den 'Toppen af Poppen'-aktuelle sangerinde fortæller, at hun i forbindelse med DR Sportens årlige prisshow for et par år siden indirekte blev sat i forbindelse med kronprins Frederik.

Showet blev afholdt den 5. januar 2019 i Jyske Bank Boxen i Herning, og Iris Gold var et af showet 'Sport 2018's musikalske indslag.

På et tidspunkt, da hun ventede i sit backstagerum, blev hun og resten af hendes hold pludselig bedt om at gå udenfor.

Kronprins Frederik oog MCH's direktør George Sørensen til Sport2018 i Jyske Bank Boxen den 5. januar 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Kronprins Frederik oog MCH's direktør George Sørensen til Sport2018 i Jyske Bank Boxen den 5. januar 2019. Foto: Henning Bagger

»Kronprins Frederik skulle bruge mit backstagetoilet,« fortæller hun med et grin.

»Jeg mødte ham aldrig - og vi så ham heller ikke - for man måtte ikke være der samtidig, så vi måtte lige gå ud,« fortæller hun videre med et smil.

Nu får Iris Gold så måske muligheden for i stedet at hilse på dronning Margrethe, når hun sammen med navne som Thomas Helmig, Malte Ebert og Jan Gintberg skal optræde til TV 2's regentjubilæumsshow i Riddersalen på Christiansborg søndag den 11. september.

»Det er ærgerligt, at det ikke er hjemme hos Margrethe,« lyder det fra Iris Gold, der håber på at få lov til at sige hej og særligt komplimentere dronning Margrethes negle.

Iris Gold er en del af 'Toppen af poppen' i denne sæson. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Iris Gold er en del af 'Toppen af poppen' i denne sæson. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

»Jeg har altid været meget betaget af hendes negle. Hun har altid virkelig røde negle. Og hun gør også rigtig meget ud af sine ringe,« forklarer Iris Gold, der ikke ved, om hun personligt er blevet udvalgt af dronning Margrethe til at komme og optræde.

»Det får man ikke at vide. Jeg lavede et shout out til hende i forbindelse med TV 2's juleshow, hvor jeg snakkede om min musikvideo til sangen 'Lover of my own', hvor jeg er en dronning. Det kan være, hun så det,« griner Iris Gold, der generelt set jubler over de ting, der sker omkring hende for tiden.

»Det er jo sindssygt fedt, at der både er 'Toppen af poppen' og dronning Margrethe-showet' lige nu. Det er ret store ting. Jeg ved jo godt, at jeg ikke er særlig kendt i Danmark, så det kan være, det ændrer det lidt,« slutter Iris Gold, der efter at have optrådt meget i udlandet til oktober spiller i DR's koncertsal og herefter tager rundt i landet i starten af næste år.

