Popsangeren Bryan Rice er godt gammeldags irriteret.

»Først og fremmest kæmper jeg for popmusik. Det falder mig for brystet, at man vil redde jazz og rock, men ikke popmusik,« siger Bryan Rice til B.T.

Det sker efter den populære popkanal P7 Mix, som Bryan Rices superhit ‘No Promises’ jævnligt bliver spillet på, står til at lukke ved nytår.

I 2018 skar den tidligere VLAK-regering 20 procent af støtten til DR. Det svarer til 420 millioner kroner årligt.

DR’s økse faldt blandt andet på de tre mindre musikkanaler P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz, som efter planen var klar til at slukke for senderne den 1. januar 2020.

Men så kom der en ny regering i juni 2019. Og en ny kulturminister, socialdemokratiske Joy Mogensen.

På trods af armslængdeprincippet, der skal sikre DR’s selvbestemmelse, har Joy Mogensen reddet P6 og P8 med 15 millioner kroner, så de fortsat kan sende.

Men P7 er stadig sorteper. Og det undrer Bryan Rice.

Bryan Rice kæmper for poppen Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Bryan Rice kæmper for poppen Foto: Jens Nørgaard Larsen

For P6 har omkring 100.000 lyttere ugentligt. P8 har 92.000 lyttere, mens P7 har hele 473.000 lyttere. Og koster mindre.

»Vi har brug for en kanal, der spiller et bredt udvalg af popsange, som også spiller de unge og fortæller om musikken,« siger popsangeren.

Du bliver jo selv spillet på P7. Så du har jo også en egeninteresse i det?

»Ja, det kan man sige. Det har ret store økonomiske konsekvenser for danske artister at lukke en radiokanal. Men først og fremmest kæmper jeg for popmusikken.«

Bryan Rice har haft 1334 afspilninger på P7 siden 2010. Og 1307 på P4.

Vi har jo allerede P3, P4 og P5 til popmusik. Plus de kommercielle som The Voice og POP FM. Er der ikke rigeligt med pop til folket?

»P3 og P4 spiller det, der allerede er hits. De 10 mest spillede. Og P5 er dansktop. Vi har brug for en kanal, der spiller de nye artister.«

»Hvis man er ny og upcoming, er det P7, og det er fuldstændig unikt for vores vækstlag.«

»Jeg står selvfølgelig udenfor, men danske artister som Jada og Clara bliver spillet der,« siger han.

Bryan Rice har kontaktet brancheorganisationer og kulturordførere fra forskellige partier og har fået svar.

»P7 Mix er lige så vigtige som de to andre, og jeg har netop fået svar fra tre kulturordførere, og de vil tage det med til forhandlinger,« siger han.

»Så jeg er i totalt optur over, at man bliver hørt, når man har noget på hjerte. At kulturordførerne rent faktisk svarede.«

Kulturminister Joy Mogensen har lagt vægt på vigtigheden af fagligheden i sin begrundelse for at redde de to kanaler. Desuden har P6 været fødested for senere mainstream-navne som The Minds of 99 og Mø.

Bryan Rice har netop indspillet en jule-single, som man måske kan nå at høre henover jul, inden P7 Mix bliver lagret i DR’s massive arkiver.