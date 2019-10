Natten til mandag lød der en mindre eksplosion ved en vandpibecafé på Amager.

Københavns politi kunne om morgenen fortælle, at der var tale om en håndgranat, og at det formentlig var sket som led i en bandekonflikt.

»Det er desværre den seneste i en række af eksplosioner, som vi har oplevet i København i år. Det er noget, vi tager meget alvorligt,« lød det mandag fra politiinspektør Torben Svarrer i en pressemeddelse.

Torsdag aften blev der så afholdt Danish Music Awards i K.B. Hallen, og her var sanger Peter Sommer blandt gæsterne.

Peter Sommer, der oprindeligt er fra Skanderborg, har den sidste håndfuld år boet på Amager - netop lige rundt om hjørnet hvor granat-eksplosionen fandt sted.

Det opdagde han ikke i første omgang, fortæller han.

Den 45-årige sanger har tidligere fortalt i Anders Breinholt og Anders Lund Madsens podcast 'Anders & Anders', hvordan det engang imellem går vildt for sig i nabolaget.

I foråret 2018 blev han vækket af sin underbo, der kunne fortælle, at der var gået ild i hans terasse (branden blev slukket og alle klarede den, red.).

Peter Sommer med hustru til DMA 2019. Foto: Byrd / Kasper Løjtved. Vis mere Peter Sommer med hustru til DMA 2019. Foto: Byrd / Kasper Løjtved.

I denne uge var det så den lokale vandpibe-café, der var ramt af en granat-eksplosion.

»Jeg opdagede det først, da du skrev,« lød det fra Peter Sommer, da B.T. fanger ham på den røde løber til Danish Music Awards.

»Vi vågnede slet ikke. Vi har vænnet os til at bo på Amager,« tilføjede han med et smil.

En anden journalist spurgte Peter Sommer, om der var planer om at flytte tilbage til Jylland, men det var der ikke lige foreløbigt.

»Vi lever bare det stille og rolige liv på Amager,« svarede Peter Sommer, der ved årets Danish Music Awards var nomineret i flere kategorier - blandt andet 'Årets dansk album' for albummet 'Elskede at drømme, drømmer om at elske'.

Om 14 dage tager han på kirketurné, og så har han et nyt album klar til starten af 2020, hvor han også tager ud på en stor forårsturné.

Med hensyn til granat-eksplosionen har politiet meldt ud, at der heldigvis ikke var tegn på, at nogen kom til skade.

Siden februar har der været 13 eksplosioner i og omkring København - flere med relation til bandemiljøet.