Illums Bolighus beklager nu, at deres vagter i weekenden for anden gang på to uger bad den danske sanger Lord Siva om at forlade butikken. Direktør Henrik Ypkendanz vil dog ikke fortælle, hvorfor der blev en sag i første omgang.

Lørdag 13. juni kunne den danske sanger Lord Siva, med det borgerlige navn Brian Siva, fortælle på Instagram, at han nu to gange på to uger uden videre grund er blevet bedt om at forlade Illums Bolighus på Strøget i København.

Opslaget fik flere af Lord Sivas følgere til at henvende sig til Illums Bolighus på Facebook, hvor der blandt andet blev ytret påstande om, at bolighusets vagter agerede racistisk med henvisning til, at Lord Siva har rødder i Sri Lanka.

Mandag skriver Illums Bolighus på deres sociale medier, at de beklager hændelsen, at alle kunder er velkomne, og at de vil tage de nødvendige foranstaltninger, så lignende episoder ikke gentager sig i fremtiden.

Hvad vil de helt præcis gøre? B.T. ringede til direktør for Illums Bolighus Henrik Ypkendanz for at blive klogere:

I skriver, at I selvfølgelig vil tage de nødvendige foranstaltninger. Hvad gør I konkret?

»Illums Bolighus er kendt for at have utrolig mange nationaliteter, og vi er glade for dem alle sammen. Vi underviser vores medarbejdere i forskellige sprog, så de kan tale med de her kunder – vi underviser også vores medarbejdere i kundernes adfærd, så der er hele tiden et uddannelsesforløb, som alle gennemgår, når de bliver ansat.«

Brian Siva med kunstnernavnet Lord Siva fotograferet i Kongens Have i København tirsdag 24. marts 2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brian Siva med kunstnernavnet Lord Siva fotograferet i Kongens Have i København tirsdag 24. marts 2020. Foto: Liselotte Sabroe

Men Lord Siva taler jo dansk?

»Men I kom jo også i går med en anden, hvor der var en asiatisk kunde, der var blevet tiltalt på engelsk, men som var dansker (Læs historien HER). En af dine kollegaer ringede om, at det kunne den kunde ikke forstå. Det er jo svært for vores medarbejdere indimellem at se, om en kunde er engelsk- eller dansktalende. Vi begynder altid med at sige 'goddag' eller 'hvad kan vi hjælpe med', så vi forsøger ikke at være mere internationale end nødvendigt. Vi forsøger heller ikke at genere kunderne, da det jo er dem, vi lever af.«

Har du fået talt med vagterne om, hvorfor det endte, som det gjorde med Lord Siva?

»Jeg var ikke en del af dialogen mellem vagterne og Brian.«

Nej, det ved jeg godt, men har du fået talt med vagterne?

»Ja, jeg taler med vagterne hver dag. Vi taler de hændelser igennem, som vi gerne vil sikre os ikke sker en anden gang. Det er det, jeg har sendt ud i dag – at vi skal sikre os, at alle kunder føler sig godt tilpas.«

Selvfølgelig, men ved du, hvorfor vagterne i den her situation bad Lord Siva om at forlade butikken?

»Der vil være nogle kunder i Illums Bolighus, som af den ene eller anden grund har en kontakt med vores vagter. Det er meget forskelligt hvorfor. Den dialog har jeg selvfølgelig med vagterne.«

Men hvad skete der i den konkrete situation, siden de tog kontakt til ham?

»De konkrete situationer i Illums Bolighus holder vi internt. Det har vi ikke en dialog med andre om end dem, det drejer sig om.«

Direktøren for Illums Bolighus, Henrik Ypkendanz. Foto: Erik Refner Vis mere Direktøren for Illums Bolighus, Henrik Ypkendanz. Foto: Erik Refner

Fra Brians side af sagen lyder det jo bare til, at han har gået rundt i butikken som alle andre kunder og så pludselig er blevet sendt ud. Det virker bare lidt mærkeligt?

»Jamen, altså i lørdags var jeg her selv og havde en dialog med Brian efterfølgende ude på Strøget. Jeg kan kun beklage, at han ikke har haft den oplevelse, som han gerne ville have i kontakten med vagten. Han havde en utrolig positiv kontakt med vores elev Line oppe på første sal, som han blev ekspederet af. Vores vigtigste opgave er, at alle har det godt – både kunder og medarbejdere.«

Det giver jo også god mening, men det undrer mig bare, hvorfor vagterne havde taget kontakt med Lord Siva i første omgang?

»Jamen, som jeg sagde, så er der rigtig mange kunder, der benytter sig af at have kontakt med vores vagter her i huset af forskellig karakter. Nogen spørger efter varer, andre efter toilettet. De har åbenbart haft en disput om noget, hvor den ene i hvert fald ikke var tilfreds med den anden.«

Okay. Vi kommer det nok ikke nærmere?

»Det gør vi ikke.«

B.T. ville også gerne tale med Lord Siva. Hans pladeselskab henviser til et nyt Instagram-opslag, hvor sangeren takker for opbakningen i den aktuelle sag:

'Jeg er jo bare heldig, at jeg har en platform at fortælle min historie på, og jeg tænker på alle dem, som ikke har det, men som har prøvet noget lignende. Så håber, det har motiveret folk til at prøve at fortælle deres historie,' skriver han blandt andet.