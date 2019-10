Normalt kender vi ham som frontmand i rockbandet The Minds of 99.

Fra på torsdag kan du også se ham i biografen overfor Nikolaj Lie Kaas.

Niels Brandt er nemlig sprunget ud som skuespiller i Avaz-brødrenes nye film 'Kollision', hvor han har en mindre rolle som helikopter-pilot.

»Jeg kender de der boys lidt, og de spurgte, om jeg ikke havde lyst til at flyve helikopter. Det ville jeg gerne,« fortæller Niels Brandt, da B.T. fanger ham til premieren på den nye film, der har Nikolaj Lie Kaas og Cecilie Stenspil i hovedrollerne.

Han er ikke helt sikker på, hvor eller hvornår det blev optaget. Han var med en enkelt dag i starten af året og husker, at det var en kold dag.

»Jeg har det som om, det var i februar. Jeg kan ikke huske, om det var Esbjerg eller Aalborg. Min rolle flyver Nikolaj Lie Kaas ud til en boreplatform. Jeg syntes, det var sjovt og tror det gik okay,« fortæller han med et smil.

Bortset fra The Minds of 99-dokumentar-filmen 'Stor som en sol' fra sidste år, er det første gang, Niels Brandt kan se sig på det store lærred.

Han synes altid det er sjovt at prøve nye ting og var før premieren spændt på, hvor meget hans rolle ville fylde i filmen.

'Kollision'-holdet til premieren i Imperial. Niels Brandt yderst til højre. Vis mere 'Kollision'-holdet til premieren i Imperial. Niels Brandt yderst til højre.

»Hvis de har klippet mig ud, så rejser jeg mig op og brokker mig.«

Hans job er fortsat forsanger i The Minds of 99, der inden længe spiller i Royal Arena.

Niels Brandt kunne dog godt tænke sig at prøve at lave mere skuespil.

»Jeg syntes faktisk, det var rigtig sjovt. Jeg kan godt lide at udtrykke mig. Det var sjovt at falde ind i rollen. Så det kunne jeg godt finde på at gøre en anden gang. Så vil jeg gerne lave noget sci-fi. Det må du gerne skrive,« fortalte han med et grin, før han gik ind for at se filmen.