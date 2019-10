Ronnie Atkins, forsanger hos det danske heavy metal-band Pretty Maids, har fået konstateret kræft i lungerne.

Forsangeren, der til daglig hedder Paul Christensen, tager derfor pause fra musikken for at fortsætte sin behandling mod kræften.

Alle Pretty Maids' koncerter er aflyst frem til januar næste år.

Det meddeler bandet i et facebook-opslag, hvor det fremgår, at Ronnie Atkins fik konstateret kræften for tre uger siden.

Pretty Maids har blandt andet spillet på Skanderborg Festival. Foto: Camilla Rønde

'Det her har været et chok for mig, min familie og dem tæt på mig, siden det kom totalt uventet uden nogen typiske symptomer og alt skete og udviklede sig bare hurtigt,' skriver forsangeren.

Heavy-metal sangeren fra Horsens var taget til lægen for at få undersøgt smerter i ryggen, men efter en lang række af undersøgelser viste det sig, at han altså har kræft i lungerne.

'Ifølge lægerne er mine udsigter gode, når man tager med i betragtning, at det er lungekræft. Men jeg vil blive behandlet yderligere de næste måneder for at være på den sikre side,' fortsætter han.

Pretty Maids blev dannet af Ronnie Atkins og Ken Hammer i 1981.