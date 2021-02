Han har tjent sine millioner på at lave en bank, og hans kone producerer sin egen champagne. Men familien Seier Christensen har flere skjulte talenter.

En af milliardæren Lars Seier Christensens fem døtre har netop debuteret som sanger. Og det får hun stor ros for i England.

Det er 25-årige Natasha Benedicta Olayinka Christensen, der har fået sin debut under kunstnernavnet 'Aetho'.

Sammen med den engelske danceproducer Franky Way har hun indspillet sangen »Should Have Seen It Coming«, og den bliver nu rost meget i England, skriver musikmagasinet Gaffa.

Yvonne Seier Christensen med to af sine fem døtre i Schweiz, hvor familien bor. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Yvonne Seier Christensen med to af sine fem døtre i Schweiz, hvor familien bor. Foto: Thomas Lekfeldt

Den danske sangerindes stemme har nemlig vakt så meget opsigt, at sangen den 4. Februar blev kåret til 'Hottest Record' på BBC Radio 1. Det er ifølge Gaffa den 'indflydelsesrige radiovært' Annie Mac, der står bag programmet.

Natasha Benedicta Olayinka Christensen glæder sig over, at hendes debut er blevet taget godt imod.

»Jeg er meget glad for det. Jeg havde ikke regnet med det,« fortæller hun til B.T.

Det kommer dog næppe bag på dem, der kender Natasha Benedicta Olayinka Christensen, at hun har en god stemme. Hun har nemlig elsket at synge, siden hun var barn. Desuden har hun studeret musik i London.

Natasha Benedicta Olayinka Christensen har udgivet en sang under kunstnernavnet 'Aetho'. Foto: pressefoto Vis mere Natasha Benedicta Olayinka Christensen har udgivet en sang under kunstnernavnet 'Aetho'. Foto: pressefoto

»Mange gange var det det eneste, jeg følte, jeg kunne lide at lave,« fortæller hun.

Interessen for musik har hun heller ikke fra fremmede. Både hendes mor, Yvonne Seier Christensen, og hendes far er glade for musik.

Lars Seier Christensen har benyttet coronanedlukningen til at lære at spille klaver, mens Yvonne Seier Christensen ifølge Natasha gerne 'danser rundt om bordet til Abba’.

»Vi har altid været meget interesseret i kreative ting. Vi elsker kunst, mad og musik. Vi er en meget kulturelt interesseret familie, og gennem kulturen kommer musikken,« siger Natasha Benedicta Olayinka Christensen, der satser på, at det første nummer ikke bliver det sidste:

Lars Seier Christensen har fem døtre med sin kone Yvonne. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lars Seier Christensen har fem døtre med sin kone Yvonne. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg skal til at udgive nogle flere numre i år, som vil reflekterer meget mere af min stil og kunst og personlighed,« siger hun.

Lars Seier Christensen forsøger bestemt heller ikke at skjule, at han er glad på sin datters vegne.

'Stolt far,' skriver han i et Facebook-opslag.