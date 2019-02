’Jeg kunne mærke på ambulancefolkene, at det var serious shit.’

Sådan skriver den danske rapper L. Ron Harald med det borgerlige Lars Jensen på Facebook. Søndag blev han kørt til Sygehus Sønderjylland i Aabenraa med udrykning, hvor han stadig ligger indlagt på hjerteafdelingen.

Ifølge den sønderjyske rappers egen beretning, lå hans galopperende puls på 220 slag i minuttet. Den normale puls for voksne mænd er mellem 60-80 pulsslag i minuttet, ifølge Hjerteforeningen.

Lars Jensen beretter også, at hans hjerte begyndte at slå uhensigtsmæssigt, og at det var alvorligt.

’Det gjorde mig bange,’ skriver han og indikerer, at ambulancefolkene efter sigende fik assistance fra en lægebil, som kom med medicin, der kunne stabilisere hjertet og nedbringe den høje puls.

’Både læger og ambulancefolkene fortalte samstemmende, at jeg var meget tæt på at dø i ambulancen,’ skriver han også.

I et andet Facebook-opslag, som blev publiceret blot en time før det ovenstående, betoner Lars Jensen, at det ikke er første gang, han fragtes af lægefagligt personale: ’Endnu engang..... indersiden af en ambulance..... Fuck...’

B.T. har forsøgt at få kontakt til L. Ron Harald, men det er ikke lykkedes.