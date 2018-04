Han er mest kendt for sin musik, men nu starter der en helt ny karriere for ham.

Hvis man siger navnet Lars Ankerstjerne, forbinder de fleste det med musik. Den danske rapper har i flere år stået bag en række hits – først under kunstnernavnet Jinks, men siden 2011 har han bare brugt sit efternavn, når han har smidt musik på gaden. Derudover har han også har skrevet en lang række popsange til blandt andre Rasmus Seebach og Burhan G.

Men nu starter der en helt ny karriere for rapperen, der har skiftet mikrofonen ud med et kamera og springer ud som skuespiller. Det sker i den nye Euroman-serie ‘Wuf & Worldman’, der i dag har premiere

I mockumentary-serien, der blandt andet har hentet inspiration fra serien ’The Office’, følger man modeikonet Arthur Wuf, som ud over at lancere sin nye tøjkollektion har planer om at lave en festival, der skal afløse Distortion. Serien er skabt i samarbejde med brødrene Mads og Anders Uhl og giver et humoristisk indblik i mode- og magasinbranchen, og her passer rapperen godt ind som chefredaktør for magasinet Worldman.

»Jesper (Ersoy, der har været med til at skrive serien, red.) er venner med ham og har altid sagt, at han er sjov. Allerede ved første møde havde han selv rigtig mange gode idéer, og vi grinte meget. Jeg tror, at det er rart for ham at svine folk til uden at skulle tage hensyn til et eller andet image. Han er blevet en blanding Karl Lagerfeld, Alec Baldwin i ’30 Rock’ og ham den onde i ’Inspector Gadget’, der altid aer en hvid kat« siger brødrene til Euroman.

“Nogle beslutninger tager man med hjernen, andre med hjertet”

For Lars Ankerstjerne handler det ikke om, at han forfølger en gammel drøm om at blive skuespiller.

»Jeg synes, de drenge er pissefede og sjove, og de fortjener at få en masse succes. Det vil jeg gerne hjælpe med, og det handler mere om det, end om at jeg skal starte en karriere som skuespiller. Nogle beslutninger tager man med hjernen, mens man tager andre med hjertet« siger rapperen til HER&NU.

Hans karakter bliver beskrevet som et rigtig dumt svin, og den rolle har han nydt at spille.

»Jeg har en idé om, at de drenge har baseret karakteren lidt løst på mig selv, og det har været sjovt bare at kunne give den gas. Jeg er måske ikke den store skuespiller, så jeg har bare fulgt lidt med. Det har været skidesjovt« griner han.

Herunder kan du få et smugkig på serien, som du kan se første afsnit af hos Euroman, der hver onsdag klokken 11 smider et nyt afsnit på gaden.

