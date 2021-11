»Jeg havde haft det fucking stramt, så kom han ind med god energi,« lyder det fra Tobias Rahim.

Tirsdag aften blev hans og Andreas Odbjergs fællesnummer 'Stor mand' kåret til årets hit ved P3 Guld.

Nummeret, der udkom i midten af august, er stadig det mest streamede nummer i Danmark med blandt andet lige under syv millioner afspilninger på Spotify.

Når man spørger ind til deres succesfulde samarbejde, indleder Tobias Rahim med at fortælle, hvor dårligt han havde, det inden de gik i gang.

»Jeg havde corona i vinter og havde det fucking stramt. Jeg havde det virkelig dårligt, fik depression af at have det dårligt mentalt, dårligt økonomisk på grund af coronakrisen og dårligt i min krop,« remser Tobias Rahim op.

»Så jeg lavede 1.000 vrede, melankolske sange, og da alt det var ude, så dumpede han (Andreas Odbjerg, red.) pludselig en dag helt random ind i studiet. Han fejrede et eller andet, så han var lidt småfuld og kom ind med god energi, og så begyndte vi sammen med produceren Arto at lave det her nummer ('Stor mand', red). Jeg føler, det kom fra universet,« fortæller han videre.

Tobias Rahim og Andreas Odbjerg afslører, at de oprindeligt havde tænkt duetten anderledes.

Andreas Odbjerg forestillede sig først, at Medina skulle synge omkvædet, mens Tobias Rahim havde Lis Sørensen i tankerne.

Alle P3 Guld-vinderne. Drew Sycamore, Tobias Rahim, Andreas Odbjerg og Mekdes. Foto: Kasper Løjtved / Byrd Vis mere Alle P3 Guld-vinderne. Drew Sycamore, Tobias Rahim, Andreas Odbjerg og Mekdes. Foto: Kasper Løjtved / Byrd

Men da de hørte Andreas Odbjergs eget bud, valgte de at gå med den udgave, før de overhovedet begyndte at spørge rundt hos de nævnte sangerinde.

»Andreas lød så fucking godt på demoen. Og ideen med at han er en turist i Århus, der forelsker sig... Det blev bare smukkere, end man kunne have tænkt sig til, synes jeg,« fortæller Tobias Rahim.

'Stor mand' er deres første udgivelse sammen.

De fortæller, at de første gang mødtes 'over internettet' og dyrkede hinanden på afstand.

»Jeg tror, vi mærker hinanden hurtigere, end andre mærker hinanden. Vi endte jo med at skrive en kærlighedssang til hinanden, uden at være bevidst om, at det var det, vi gjorde,« forklarer Andreas Odbjerg med henvisning til 'Stor mand'.

»Allerede da jeg så de første live-videoer med Tobias, fik jeg et sug i maven af beundring. Jeg følte, vi havde en connection, allerede før jeg havde mødt ham.«

De har lavet et andet nummer sammen, men det blev for mærkeligt til at nogen forstod de, forklarer de, og derfor har de indtil videre holdt sig til 'Stor mand', som altså ifølge P3 Lytterne er årets hit 2021.