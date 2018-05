Da Saveus-projektet pludselig tog fart, blev Martin Hedegaard ramt af et enormt pres for at leve op til hypen og endte med at køre sig selv for hårdt i tilblivelsen af det aktuelle debutalbum ‘Neuro’.

Martin Hedegaard er klar med sit debutalbum tre år efter, han fik musikdanmark til at eksplodere til P3 Guld med comeback-hittet ’Levitate Me’.

Den unge sanger fra Ørum ved Viborg, der var blevet landskendt som den første ‘X Factor’-vinder, havde taget en pause fra rampelyset, dygtiggjort sig og stod nu klar til at erobre hitlisterne med projektet Saveus, der i løbet af de sidste par år har imponeret både live og på streaming-tjenesterne med en kommende åbning af Orange scene på årets Roskilde festival som foreløbig kulmination.

Vejen frem har ikke været nem, fortæller Martin, der i bestræbelserne på at leve op til sine egne forventninger sidste år røg ned i et mørkt hul.

»Det kom virkelig bag på mig, at ‘Levitate Me’ klarede sig så godt, som den gjorde. Før vi sendte den ud, havde jeg jo bare siddet og hygget mig i studiet, men nu skulle jeg pludselig også til at leve op til andres forventninger. Jeg betragter for eksempel altid mine koncerter som fodboldkampe, hvor jeg skal ud og vinde. Og jeg skal helst vinde stort,« griner han, da BT møder ham i maj-solen i Københavns Nordvestkvarter, hvor han har sin daglige gang.

Svær gymnasietid

Udadtil er han en glad, smilende 25-årige dreng, der er lykkelig for at have gjort sin hobby til sin levevej, men det høje ambitionsniveau fik under tilblivelsen af de nye sange fremprovokeret nogle gamle, sorte tanker, som han troede, han havde efterladt sig i teenageårene.

»Mit sind kan være meget dystert. Da jeg gik i gymnasiet, kæmpede jeg ligesom så mange andre teenagere med at finde ud af, hvem jeg var, og hvor jeg skulle hen i livet. Man skal deale med kærlighed, venner, skole, og man kan nemt føle, at hele verden ramler. Jeg kom ovenikøbet med en identitet som ‘ham de alle sammen havde set på tv’. Det skulle der også deales med,« forklarer han og nævner titler fra det nye album: ‘Erase My Mind’, ‘Greatness Or Madness’ og ‘Ready To Die’ som sange, hvor dæmonerne udrenses.

Foto: Samy Khabtani Foto: Samy Khabtani

»De nye sange er forhistorien til ‘Levitate Me’, ‘Himalaya’ og alle de her lyse, storladne sange, jeg har udsendt de sidste par år. Det er svært at forstå Saveus-universet, hvis du kun kender de lyse numre.«

Måtte tage time out

I december sidste år måtte Martin trække stikket og give sig selv en forlænget juleferie ovenpå et efterår, hvor hans perfektionistiske hoved til sidst ikke længere kunne rumme kombinationen af koncerter, studieindspilning og krav om succes fra alle sider.

»Jeg var ikke glad, når jeg gik i studiet. Til sidst måtte jeg lige tage en time out. I februar, hvor jeg var i Hanstholm hos min makker Arni for at gøre de nye sange færdig, knoklede vi så meget, at det blev en regulær dødsmåned, fordi vi arbejdede hele tiden. Det gav os til gengæld et par virkelig gode sange, men vi besluttede bagefter at give os selv mere tid, så vi kunne nå det hele uden at stresse.«

Men nu kan Martin endelig puste ud. Debutalbummet er i kassen, og selvom han har ambitioner om at slå igennem internationalt, slår han indtil videre koldt vand i blodet.

»Vi sender engang imellem musik over til det amerikanske pladeselskab, men det er ikke noget, vi prioriterer lige nu. Nu gælder det Danmark, og så må vi se, hvad der skal ske til næste år.«

Martin om: - Åbningen af Orange scene på årets Roskilde festival »Vi har vidst det siden april, og det er jo en kæmpestor ting, vi har drømt om hele livet. Jeg er enormt stolt over at være blevet udvalgt, men vi prøver heller ikke at overtænke det. Vi skal bare spille fucking godt. Han regner ikke med at hilse på Eminem backstage, selvom de kommer til at skulle deles om den store scene. »De største kunstnere har jo deres helt egen produktion med, hvor vi slet ikke har adgang. Og bagefter vores show skal vi også bare fejre os selv.« - Tilbuddet fra Avicii

I DR3’s dokumentar ‘Martin uden X’ får Martin et tilbud om at arbejde sammen med den svenske (Og nu afdøde) verdensstjerne Avicii. Samarbejdet blev dog aldrig til noget, forklarer Martin: »Det var jo mega fedt at få sådan et tilbud, men i den her verden, bliver der lovet og sagt så mange ting, så jeg vil ikke sige, at vi var tæt på at arbejde med Avicii. Vi sagde ja, men fik senere en mail om, at mødet var aflyst, og lidt senere indstillede han jo også sin karriere.« - Nedbruddet på Smukfest

Sidste sommer måtte Saveus afbryde deres koncert på Smukfest, da en lydpult brændte sammen. Noget der bare ikke må ske, især når man som Martin er perfektionist. »Lydpulten brændte sammen midt i fjerde nummer, og normalt har man jo ikke en ekstra med. Det var sindssygt, som om lynet bare slog ned. Vi gider ikke tænke på det mere, og nu har vi også fået en ekstra monitormand med, når vi er ude og spille.« - Hilsen fra Elton John

I november sidste år spillede den britiske pop-legende Elton John pludselig Saveus-nummeret ‘Watch The World’ i sit radioprogram på den Apple-ejede station Beats 1. Han præsenterede nummeret: ‘Nu skal vi spille noget helt nyt fra Danmark, fra en by kaldet Orum, en multiinstrumentalist, sangskriver og producer kaldet Saveus.’ »Det var sygt fedt. Og sjovt at høre ham sige Ørum. Jeg har hørt Elton John hele mit liv, han er jo en giga legende, så det er fucking sindssygt, at han måske har hørt min musik. Der blev jeg starstruck. Det må man godt ,når det er selveste Sir Elton John.«