Den danske sanger Gilli er et godt eksempel på, at Spotify-succes ikke er lig med et stort publikum ude i virkeligheden.

Selvom alt hvad den 27-årige rapper/sanger uploader på internettet bliver til guld, var der torsdag eftermiddag langt fra proppet foran scenen, da han fik lov til at åbne Rød scene på årets Tinderbox festival i Odense.

Publikum begyndte efterhånden dog at røre på sig, og da Gilli efter en lidt rodet start præget af små lydproblemer endelig kom i gang, virkede han for en gang skyld som den gulddreng, han er på papiret.

Tidligere har Gilli, der er kendt for at være utrolig mediesky, været en skygge af sig selv på scenen, men om det var fordi, det var hans fødselsdag, det var godt vejr eller han blot efterhånden har fået tilstrækkelig nok sceneerfaring vides ikke, men han var nærmest ikke til at genkende med den måde han styrede sit publikum på.

Gilli på Tinderbox 2019. Foto: Helle Arensbak Vis mere Gilli på Tinderbox 2019. Foto: Helle Arensbak

Gilli har næsten ikke andet end hits på cv’et, og han fik godt gang i publikum med numre som ’C’est La Vie’, salsa-hittet ’Rica’ og ’Orale’.

Under sidstnævnte ærgrede han sig over ikke at have en flaske champagne med på scenen, og der var andre halvkiksere som konfetti-kanonen, der blev ødelagt af et vindstød, så den store effekt udeblev.

Selvom Gilli efterhånden har et par sæsoner på bagen, kører han i klassisk hiphop-stil med en skrabet opsætning bestående af et par pynte-palmer og en dj. Det med blot at synge over sin egen forhåndsindspillede vokal er heller ikke en dansk superstjerne værdig.

Men Gilli havde som sagt for en gang skyld blikket vendt ud mod publikum, han snakkede, hyggede, havde besøg af kollegaen Node og fik efterhånden skabt en fin lille eftermiddagsfest, hvor publikum virkede til at kunne de fleste af teksterne.

Gilli-fans. Foto: Helle Arensbak Vis mere Gilli-fans. Foto: Helle Arensbak

Efter en times koncert lukkede Gilli med to gange at spille det mest spillede nummer på Spotify for tiden ’Vai Amor’.

Ifølge programmet havde han tyve minutter mere at give af, men uden ekstranumre sagde han tak og forlod scenen.

Gilli er stadig langt fra nogen mastodont på scenen, men det går i den rigtige retning.