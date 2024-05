Den danske musikproducer Claus Svelmøe Marcuslund er blevet idømt 14 års fængsel i USA i en sag om børneporno.

Det skriver den amerikanske anklagemyndighed i en pressemeddelelse.

Musikproduceren er ved en domstol i Californien blevet dømt for at have distribueret billeder af mindreårige, der blev udsat for eksplicitte seksuelle krænkelser.

Udover dommen på de 14 års fængsel blev den 59-årig dansker også dømt til 15 års overvåget løsladelse.

Claus Svelmøe Marcuslund, der er fra Odense, blev anholdt 11. juli, da han ankom med fly til Los Angeles.

Inden da havde han kommunikeret med en person fra den californiske by Fresno, som havde udgivet sig for at være en kvinde med en syvårig datter.

I virkeligheden viste personen sig dog at være en undercoveragent, som den 59-årige var kommet i kontakt med i et pædofilt forum på det mørke internet.

Her skal han ifølge amerikanske retsdokumenter have beskrevet sig selv som en skandinavisk musikproducer, sangskriver og pædofil.

»Jeg er fraskilt og leder nu efter en flink kvinde/mor, jeg kan lære bedre at kende, forhåbentlig for at mødes i virkeligheden en dag. Det er klart, at hun skal bakke hundrede procent op om pædofili og incest,« skrev han ifølge retsdokumenter.

Specialagent i San Francisco, Tatum King, lægger i pressemeddelelsen fra anklagemyndigheden ikke skjul på, hvordan det amerikanske retssystem ser på den slags.

»Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at retsforfølge dem, der forsøger at skade børn,« siger han og tilføjer:

»Denne dom holder Marcuslund ansvarlig for hans forbrydelser og tjener som en advarsel til dem, der rejser til USA specifikt for at misbruge et barn.«

Samtidig understreger specialagenten, at de amerikanske myndigheder arbejder »ihærdigt på at efterforske og retsforfølge disse afskyelige forbrydere, uanset hvor i verden de befinder sig.«