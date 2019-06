Høj sol over Århus, da Danmarks svar på Iggy Pop i en alder af 66 år for første gang spillede på Northside – og imponerede igen-igen.

»Er I der,« råber Peter A.G.

Helt oppe foran står en gruppe mennesker iklædt hvide kaninkostumer og har deres livs eftermiddagsbrandert.

»Ja, vi er!,« råber de tilbage.

Gnags spillede alle de mange hits, der har glædet Danmark de sidste 50 årJada spiller for et hengivent og sanggladt publikum på Blue Stage på NorthSide i Aarhus fredag den 7. juni 2019.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak Vis mere Gnags spillede alle de mange hits, der har glædet Danmark de sidste 50 årJada spiller for et hengivent og sanggladt publikum på Blue Stage på NorthSide i Aarhus fredag den 7. juni 2019.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak

Det kan godt være, at Gnags-frontmandens stemme ikke længere er på niveau med de glade velmagtsdage i 1980’erne, men det er alligevel imponerende, hvordan Peter A.G. nægter at sætte tempoet ned.

Hit på hit serverede han sammen med resten af sit velspillende Gnags fredag eftermiddag på Northside fra ’Den dejligste morgen’, ’Danmark’ til ’Vilde kaniner’, og pladsen foran var godt proppet med festivalgæster, der nød de velkendte sange, mens det endelige er blevet sommer i Danmark igen.

Peter A.G. talte konstant, stod i bar overkrop, kastede med balloner og testede en stor lydmåler, når der ikke blev sunget højt nok med. Den gamle cirkushest ved stadig, hvor hurtigt der skal løbes rundt i manegen for at publikum klapper.

Der var til tider knas med lyden, så Peter A.G.s stemme forsvandt, og der var overordnet også mere eftermiddagshygge end jubel-dans over stemningen, men Gnags passede perfekt ind i eftermiddagsprogrammet som opvarmning til aftenens vildere program.

Publikum til Gnags. Foto: Helle Arensbak Vis mere Publikum til Gnags. Foto: Helle Arensbak

Som altid sluttede det hele med Peter A.G. kylede to flasker danskvand i hovedet til ’Burhøns’, før hans wingman Per Frost på guitar serverede den fede solo til ’Mr. Swing King’ så ikke ét århusiansk træben stod stille.

Til sidst endte det ironisk nok med, 'Når jeg bliver gammel' og altså 66-årige Peter A.G.s fremtidsdrøm om, hvad han skal lave den dag han ikke gider være rockstjerne længere.

Der går nok et par sæsoner endnu.

Bandet turnerer denne sommer Danmark rundt på 53. år og har ingen planer om at på pension. Så er du til hyggelig dansk reggae med masser af fællessang så led efter Gnags, næste gang du kigger i dit festivalprogram.