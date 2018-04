Mens vi stadig venter på, hvem der skal være dommer sammen med Thomas Blachman til næste års ’X Factor’, har TV 2 modtaget en ansøgning fra uventet kant.

Det startede som en joke i ’Natholdet’.

Den 12. april jokede vært Anders Breinholt i sit aftenshow med, at rapperen, der går under navnet Pattesutter, var blevet valgt til at være ny dommer i ’X Factor’ som afløser for Thomas Blachman, Remee og Sanne Salomonsen, når det populære underholdningsprogram næste år bliver sendt på TV 2.

Pattesutter, eller Jakob Maegaard som den 25-årige rapper og producer hedder i virkeligheden, var hurtig til at følge op på Anders Breinholts indslag og skrev på TV 2’s Facebookside:

»Har hørt I mangler en ny ’X Factor’-dommer. Hvor skriver jeg under?«

TV 2’s Facebook-team er ikke uden humor og svarede afvisende tilbage i kommentarfeltet:

»Blachman er på den gæsteliste, det er du ik’«, med reference til Pattesutters hit ’Det ka’ du ik’, hvor han selv synger:

»Jeg er på den gæsteliste, det er du ik’.«

Pattesutter kom frem på den danske musikscene i 2016 via fildelingsiden Soundcloud som en del af det århusianske musikkollektiv Lil Label, der blandt andet også tæller rapperen Emil Stabil.

Hans univers er sjovt, flabet og provokerende, men afslørede sidste år også en mørk bagside med DR3-dokumentaren, hvor han ærligt fortalte om et alkoholmisbrug, der var løbet ud af kontrol.



Men nu er Pattesutter altså ovenpå og frisk på en tur i ’X Factor’-manegen. Til BT bekræfter Pattesutter, at han oprigtig er klar på at dømme musiktalenter i den bedste sendetid.

»Ja, jeg synes, det er på tide, at de får en dommer under 40, som de unge måske også kender,« skriver han i en mail til BT og tager TV 2’s Facebookafvisning med ro:

»Jeg har hørt, TV 2 holder kedelige fester, så det er fint nok.«

BT har i samme ombæring spurgt TV 2’s underholdningsredaktør Dorte Borregaard, om det er realistisk med en Pattesutter i dommerstolen. Hun skriver i en mail:

»Vi kan selvfølgelig ikke holde åben dommer-audtion via Facebook eller BTMX, men vi noterer os med interesse Pattesutters kandidatur. Jeg vil dog tilføje, at vi ikke rekrutterer dommerne efter årstallet på fødselsattesten, men efter deres styrker som talentudviklere og musikfagfolk samt selvfølgelig, om de selv har en ordentlig portion ’X Factor’.«

