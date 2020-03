Det koster intet ekstra, men kan redde økonomien for de mange danske musikere, der har måttet aflyse koncerter på stribe som følge af den alvorlige corona-krise, der har lammet hele verden.

Det er budskabet i et Instagram-opslag fra musikproduceren Pilfinger, som i disse dage deles i stor stil af både kunstnere og helt almindelige danskere.

I opslaget foreslår Pilfinger, med det borgerlige navn Lasse Kramhøft, de danske radiostationer at spille mere dansk musik, så kunstnerne kan få noget af den løn, de mister, nu hvor regeringen har forbudt forsamlinger på mere end 10 personer – og dermed også samtlige koncerter det næste stykke tid.

»Det behøver ikke være hundrede procent dansk musik, men hvorfor ikke smække lidt mere dansk på playlisterne? Chris Brown, Rihanna, Bruno Mars og Billie Eilish skal nok komme igennem krisen,« uddyber han til B.T. og fortsætter:

»Og det skal Medina og Nik & Jay nok også, men de bruger trods alt deres penge i det danske samfund og betaler skat af dem, så det er ligesom for at holde pengene i egne rækker. Og det ville være klædeligt for i hvert fald de statsstøttede kanaler at tage det medansvar.«

Ifølge Lasse 'Pilfinger' Kramhøft, der især er kendt fra Djämes Braun, går de danske musikere en hård tid i møde, da mange primært tjener deres penge på diverse festivaler, byfester og lokale arrangementer hen over sommeren.

»En årsløn røg for mange artister i sidste uge alene,« vurderer han.

Og det er her, de danske radiostationer kan være en hjælpende hånd. Hver gang en radiokanal spiller musik, får sangeren og sangskriveren nemlig betaling via non-profitorganisationen Koda, som stationerne har en aftale med.

Lasse 'Pilfinger' Kramhøft (th.) er kendt som den ene halvdel af Djämes Braun, som han siden 2017 har kørt videre som et soloprojekt, efter Kent 'Kenno' Pedersen (tv.) forlod duoen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Lasse 'Pilfinger' Kramhøft (th.) er kendt som den ene halvdel af Djämes Braun, som han siden 2017 har kørt videre som et soloprojekt, efter Kent 'Kenno' Pedersen (tv.) forlod duoen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Og da kanalerne fortsat spiller musik under corona-krisen, kunne pengene lige så godt gå til de danske musikere, mener Lasse Kramhøft.

»I det store billede er Koda noget af det allervigtigste. Jeg har set kollegaer, der overlever på en Koda-check i ny og næ, og uden de udbetalinger til kunstnere ville Danmark være et langt fattigere land på kunst, kultur og musik,« siger han.

»Den gode nyhed er, at det ikke koster samfundet noget at spille mere dansk musik i radioen.«

Selvom mange bakker op om Lasse Kramhøfts budskab på Instagram, så spørger andre, hvad der ville ske, hvis alle verdens radiostationer valgte kun at spille deres landsmænds musik, og man ikke længere kunne høre danske succeser som MØ og Lukas Graham i de amerikanske radioer.

Men det ser produceren ikke som et alvorligt problem.

»Så ville de lande også kunne passe på deres egne artister, producere og sangskrivere, og de danske artister, der dermed ville miste afspilninger i udlandet, er givetvis så godt stillet i forvejen, at de ville kunne klare det,« siger han.

»Jeg tror godt, at vores lokale udenlandske succeser kan overleve ikke at blive spillet i USA, hvis der skulle gå lokalpatriotisme i den globalt. Og omvendt, så er de udenlandske kunstnere, vi spiller i dansk radio, så etablerede, at de nok skal klare sig.«

B.T. har kontaktet både DR, TVR Media, der driver MTV Radio og NRJ, samt Bauer Media, der står bag kommercielle kanaler som Nova, The Voice og Pop FM. Kun sidstnævnte er foreløbig vendt tilbage.

Hvad synes du om Pilfingers forslag?

»Jeg har stor sympati for de mange dygtige danske artister, som vi har et fantastisk samarbejde med, og er i øjeblikket i dialog med flere pladeselskaber om konkrete samarbejder,« skriver programchef hos Bauer Media, Mikkel Westerkam, i en mail uden at komme dette nærmere.

Han oplyser, at 25 procent af musikken på mediehusets største kanaler i øjeblikket er dansk, og at det er vigtigt at spille den musik, som målgruppen efterspørger.

»Vi er en 100 procent kommerciel radio, der ikke modtager stattilskud, og vi mærker selvfølgelig også følgerne af coronavirussen. Vi har hen over de seneste dage bygget 15 studier hos vores værter, der nu er i stand til at sende fra deres hjem og dermed sikre vores udsendelser i denne periode.«

Spørger man Lasse Kramhøft, er det da heller ikke de kommercielle kanaler, der bærer det største ansvar i disse tider.

»Det er nemmest at appellere til vores statsstøttede kanaler, som du og jeg og folket sponsorerer,« siger han om det licensfinansierede DR.

»Men de kommercielle kanaler lever af reklamerne. Så hvis lytterne springer fra, fordi målgruppen ikke vil høre dansk musik, så mister de annoncører. Lige nu fyrer de deres ansatte (MTV Radio har måttet fyre deres værter grundet faldende annonceindtægter som følge af corona-udbruddet, red.), så de kan selvfølgelig ikke spille revl og krat fra 'Himmelhunden' til jeg ved ikke hvad.«

»Men man kunne godt lave en form for 'spil-dansk-kærlighed-omsorgs-tema' de næste tre måneder, eller hvor længe det her varer,« siger han.

»Det kunne også være nu, der var mulighed for, at undergrundsband kunne komme ud i æteren.«