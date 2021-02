Som barn deltog han i MGP, som 22-årig fik han sit første store danske hit, og nu går turen så til Indien, hvor i dag 27-årige Hasan Shah har udgivet sin første single 'Hawa', der på to uger har fået over tre millioner afspilninger.

»Det er mega surrealistisk. Det har været sjovt at se tallene vokse, men det er alle beskederne, jeg har modtaget, hvor folk har betroet mig med deres følelser og lykønsket mig, der har gjort størst indtryk. Det hele føles lidt uvant, for det har jeg ikke oplevet før på den måde,« fortæller Hasan Sha til dr.dk.

Hasan Shah er født og opvokset i Danmark og troede i en periode, at han skulle være arkitekt.

Han lavede musik ved siden af studiet, og i 2015 måtte han vælge levevej, da han for første gang herhjemme hittede stort med nummeret 'Tyveri', der til dato har 12 millioner afspilninger på Spotify.

Hasan Shah har rødder i Pakistan, og da han for et par år siden besøgte sin pakistanske familie, blev han mødt af så meget kærlighed, at han fik lyst til at lave musik, som de forstod.

Derfor skiftede han sammen med en makker sit danske ud musik med den særlige punjabi-musik, som man kender fra de indiske Bollywood-film, og herefter tog de til Indien for at se, om et pladeselskab bed på.

Og det var der.

Hasan Shah er en dansk musiker, som for nyligt har signet med Sony Music India. Foto: Linda Kastrup Vis mere Hasan Shah er en dansk musiker, som for nyligt har signet med Sony Music India. Foto: Linda Kastrup

Hasan Shah fortæller til dr.dk, at pladeselskaberne faldt for hans 'vestlige' udgave af punjabi-musikken, og for nylig kunne han så afsløre, at han havde skrevet kontrakt med Sony Musics indiske afdeling, hvor førstesinglen 'Hawa' altså på kort tid har fået millioner af afspilninger Youtube.

Den glade hitmager drømmer nu om at kunne turnere rundt i lande som Indien og Pakistan. Han nævner også England, hvor der bor mange der taler punjabi, og så tilføjer han, at det derudover kunne være stort, hvis han endte med at få en sang med i en Bollywood-film.

Se videoen til 'Hawa' her: