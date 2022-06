Lyt til artiklen

Musiker og influencer Danne er blevet idømt to års fængsel for at have voldtaget to kvinder tilbage i henholdsvis april og maj sidste år.

Det skriver Se&Hør, der har fået en kopi af dombogen fra sagen.

Ifølge ugebladet var der ved begge de uafhængige overgreb andre til stede i lejligheden, mens voldtægten foregik, ligesom begge ofrene var påvirket af alkohol i en sådan grad, at de ikke ville have været i stand til at give samtykke.

Den ene kvinde sov tilmed og frøs, da den 23-årige musiker – med det borgerlige navn Danial Hamza Borch Lappé Ahmad – begyndte sin ugerning.

Hun blev efterfølgende gravid og valgte at få foretaget en abort.

Københavns Byret fandt så for nylig ifølge Se&Hør, at Danne valgte at gennemføre begge voldtægter, selvom kvinderne – hvis forklaringer man fandt detaljerede, troværdige og vidneunderstøttede – ikke var i en tilstand, hvor de kunne have givet samtykke.

Danne nægter sig skyldig, men er allerede i gang med at afsone sin to års dom.

Danial Hamza Borch Lappé Ahmad er musiker og har en pladekontrakt med Sony, hvorfra han udgav sin debutsingle 'Danset I Et Døgn' i marts måned i år.

Pladeselskabet opdagede Danne igennem hans TikTok-profil, hvor han i skrivende stund har knap 173.000 følgere.

Her er han slået igennem på sin excentriske tøjstil, som blandt andet bliver vist frem i hans koncept 'Gør jer klar med Danne'.