Umulig at høre og dræbende kedelig. Tinderbox-festivalens to kvindelige hovednavne, Lana Del Rey og Billie Eilish, får hug af både anmeldere og publikum.

Efter tidligere at have fået kritik for at booke for få kvindelige navne, har den fynske festival i år trådt i karakter og brugt penge på nogle af de største kvindelige popstjerner i verden.

Torsdag åbnede ballet med de to amerikanere Lana Del Rey og Billie Eilish, men noget fungerede ikke, som det skulle.

17-årige Billie Eilish er lidt af en teenagesensation og har med sit aktuelle album ’When We Fall Asleep, Where Do We Go?’ været et af årets største overraskelser.

Billie Eilish. Foto: Helle Arensbak Vis mere Billie Eilish. Foto: Helle Arensbak

Men hendes koncert blev ødelagt af en alt for lav lyd. Det bliver nævnt i samtlige anmeldelser, og også enkelte publikum beder på Tinderbox’ facebookside om en ny lydmand.

Tinderbox’ talsmand, John Fogde, afviser, at man fra Tinderbox' side har valgt at skrue ned for lydniveauet af hensyn til eksempelvis festivalens naboer.

»Vi har samme tilladelse i forhold til lydniveau som tidligere år og spiller ikke bevidst lavere i år. Lydniveauet styres af artistens egen lydmand, og vi træder kun til, hvis der bliver spillet over den tilladte grænse,« forklarer han til B.T.

Efter Billie Eilishs koncert overtog hendes 17 år ældre kollega Lana Del Rey showet, og det blev ifølge et enigt anmelderkorps en ærgerlig oplevelse.

Når danske festivalgæster keder sig, begynder de at snakke, og netop under Lana Del Reys koncert omkring klokken 22 gik der snakkeklub i den.

På Northside-festivalen i Aarhus havde man med humor i år forsøgt sig med uddeling af 'holdkæft-bolsjer'.

Dem kunne man sagtens have genbrugt i Odense.

»Jeg observerede også en del snak i begyndelsen af koncerten, men heldigvis ændrede det sig relativt hurtigt. Så den sidste halvdel af koncerten, vurderer jeg, blev set af et meget opmærksomt publikum,« lyder det fra John Fogde.

»Vi har ikke bolsjer med på Tinderbox, men der er information på storskærmene inden koncerterne, der opfordrer gæsterne til at lytte og vise hensyn,« tilføjer han.

Og han er selvfølgelig ikke enig i, at Lana Del Reys knap så festlige musik måske burde have været placeret på et tidligere tidspunkt af dagen.

»Jeg synes helt klart, det show, hun stillede op med, fortjente en tid efter mørkets frembrud. Så jeg er meget tilfreds med hendes placering i programmet.«