Ingen mennesker, men masser af mudder.

Scenariet er ikke et drømme-setup for en god koncert.

Alligevel var det den virkelighed, som bandet Folkeklubben stod overfor, da de i 2016 skulle spille på Northside Festival.

De havde gejlet hinanden op og glædede sig til at skulle åbne den store scene på den danske festival, som bliver afholdt i Aarhus.

Her ses 'Folkeklubben' ved Danish Music Awards i 2015. Fra højre er det Rasmus Jusjong, Kjartan Arngrim og Rasmus Dall. (Foto: Mathias Bojesen/Scanpix 2015) Foto: Mathias Bojesen Vis mere Her ses 'Folkeklubben' ved Danish Music Awards i 2015. Fra højre er det Rasmus Jusjong, Kjartan Arngrim og Rasmus Dall. (Foto: Mathias Bojesen/Scanpix 2015) Foto: Mathias Bojesen

»Det pissede ned, der var ikke købt flis nok, og alt var galt. Og da vi trådte ud på scenen, var der nul mennesker. Vi var sådan 'hertil og ikke længere'. Der ramte vi lavpunktet,« fortæller forsanger Kjartan Arngrim til DR.

Det hele virkede håbløst for det tre mand store band, indtil det gik op for dem, at de i starten af deres karriere ofte havde spillet håbløse steder.

De tog udfordringen op, indslusningen af folk på festivalen begyndte at virke, og inden de havde set sig om, havde de vendt en trist mudderfest til et brag af en koncert.

Og det var ikke alene startskuddet til en god aften i det østjyske for en masse festivalgæster, det endte også med at blive et vendepunkt for fyrenes musiske vej.

Fra at være et folkmusik-band er de blevet mere 'ren rock' i deres lyd, og det har fået en god modtagelse.

Desuden er tre blevet til fire, da bassisten Ida Duelund har tilsluttet sig gruppen.

Hun har tidligere spillet sammen med Vinnie Who og Soleima.

Samme år som Folkeklubben havde oplevelsen på Northside var de også i toppen af den danske hitliste med albummet 'Slå Flint'.