Scarlet Pleasures internationale karriere har fået luft under vingerne, efter Thomas Vinterberg brugte deres gamle single 'What a Life' i sit Oscar-hit 'Druk'.

Den danske poptrio har længe haft succes i Danmark, men nu spiller Emil Goll, Joachim Dencher og Alexander Malone også koncerter i udlandet, hvor de blandt andet i foråret havde deres første rigtige turné rundt i Norden og til efteråret rammer lande som England, Frankrig og Polen.

»Vi har tidligere prøvet at spille på branchefester, men det har var vores første egne koncerter. Det var fedt at opleve, at folk mødte op og kunne synge med,« fortæller Joachim Dencher, da B.T. møder Scarlet Pleasure på Tinderbox festival i Odense.

»Det minder lidt om de første shows, vi spillede i Danmark, hvor man ikke nødvendigvis har fundet sit publikum endnu. Men vi har også oplevet, at der kom folk hen og sagde, at de havde ventet i otte år, på at vi kom,« fortsætter Emil Goll med et smil.

Scarlet Pleasure på Tinderbox. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Scarlet Pleasure på Tinderbox. Foto: Kristian Dam Nygaard

»Det er den sygeste følelse at stå i en by i et helt andet land. Det føles virkelig som at starte forfra,« tilføjer Alexander Malone, mens Emil Goll nærmest glæder sig til at prøve at spille i England til efteråret, hvor han ikke forventer samme stjernebehandling som herhjemme.

»Det er godt at prøve at smide mageligheden. Det er som at være 21 år og igen og skal ud og lægge nye territorier ned,« fortæller han.

'What a life', der findes i en original, fransk og en filmversion, har rundet 45 millioner afspilninger på Spotify, hvilket er dobbelt så meget som deres næststørste hit 'Deja Vu'.

Scarlet Pleasure kan godt mærke, at sangen har fået en særlig betydning hos deres publikum - ikke mindst i Danmark, hvor den blev en del af lydsporet til 'corona-befrielsen'.

Scarlet Pleasure spiller på Tinderbox Odense, fredag den 24. juni 2022.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak Vis mere Scarlet Pleasure spiller på Tinderbox Odense, fredag den 24. juni 2022.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak

»Vi har jo altid haft mange radiosingler, men vi kan helt klart godt mærke, at med 'What a Life' er det blevet ekstra stort. Det er meget overvældende,« lyder det fra Joachim Dencher.

»Det skævvrider lidt vores setliste, at folk pludselig står og venter på, at vi spiller den,« griner Alexander Malone.

»Det er fedt at opleve den størrelse af folkelighed, og vi kan tydelig mærke, at det har kulmineret både sidste sommer og i år,« tilføjer Emil Goll.

Med et stort overraskende hit som 'What a life' følger også et naturligt pres på at lave et nyt tilsvarende stort hit.

Scarlet Pleasure spiller på Tinderbox Odense, fredag den 24. juni 2022.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak Vis mere Scarlet Pleasure spiller på Tinderbox Odense, fredag den 24. juni 2022.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak

Det har tidligere skabt mindre kriser i bandet, blandt andet da de i 2015 skulle skrive en opfølger til nummeret 'Heat', fortæller Emil Goll.

»Vi havde en forfærdelig periode, hvor vi var i sommerhus en måned og ikke kunne skrive noget som helst.«

Klog af skade tager de nu tingene langt mere afslappet og har for nylig udsendt to nye singler 'Space' og 'To Die For' som forløbet for et nyt album, hvor tilgangen blot har været, at lave det de har haft lyst til.

»Der er mange måder at håndtere sådan en folkelig succes i form af et nummer, som bliver lidt større en selv. Der har vi i lang tid brændt for at lave noget, som lyder mere af os tre, hvis vi gik ind i et øvelokale og hamrede igennem,« forklarer Emil Goll og tilføjer:

Scarlet Pleasure spiller på Tinderbox Odense, fredag den 24. juni 2022.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak Vis mere Scarlet Pleasure spiller på Tinderbox Odense, fredag den 24. juni 2022.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak

»Det har været rart ikke at skulle tænke for meget over at skulle lave en opfølger til en kæmpe sang, for jeg tror alligevel ikke, det er muligt for os at lave et nummer i Danmark, der får en større betydning - i hvert fald ikke lige foreløbigt.«

Scarlet Pleasure kan opleves på flere danske festivaler henover sommeren.