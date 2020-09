'Pik, fisse, kusse, store patter, lækker røv / mongol, spasser, neger, andre ord der gør dig døv.'

Tony Eichen havde allerede en fornemmelse af, at han havde ramt rigtigt, da ovenstående ordrække kom til ham ledsaget af en fængende melodi.

Men at sangen 'Ytringsfrihed' skulle vise sig at blive så populær, kommer bag på den 45-årige musiker, der med bandet Flying Moments er gået viralt med sangen om 'alt det, vi ikke må sige længere', som han siger.

»Vi er ikke ude på at træde nogen over tæerne, men krænkelseskulturen er blevet et modefænomen, og vi kan ikke blive ved med at ændre i det danske sprog, fordi vi er bange for at diskriminere nogen,« siger bandets forsanger om sangen, som egentlig ikke skulle have været politisk til at begynde med.

Flying Moments består af /fra venstre) 45-årige Tony Eichen, 50-årige René Hultgreen og 51-årige Flemming Buchhave Nielsen. Foto: Flying Moments

For to år siden gik Tony Eichen med de sjofle ukvemsord på hjernen og tænkte, at det kunne han helt sikkert lave til en sang under bæltestedet, 'som en masse unge mennesker ville gå rundt og synge'.

»Men vi kunne ikke finde på en måde at gøre det legitimt på, for det er jo typisk ord, der støder folk,« siger han.

Men så kom debatten om højskolesangen 'Den danske sang', der var en ung blond pige, og fodboldlandholdets brug af kampråbet 'store patter'. To sager, som fik en del medieomtale.

»Så var der en indgangsvinkel til at kunne gå ind og lave et omkvæd, der måske kunne støde folk lidt.«

Bruger du udtrykket 'neger'?

Men ifølge Tony Eichen er nærmest ingen blevet stødt. Tværtimod gik 'Ytringsfrihed' viralt på Facebook, hvorefter Flying Moments kravlede op på førstepladsen på Spotifys danske liste over virale hits.

Også på YouTube bliver trioen, der foruden Tony Eichen består af 50-årige René Hultgreen og 51-årige Flemming Buchhave Nielsen, hyldet i stor stil for sangen, som kan høres her eller i en akustisk udgave i videoen over artiklen.

'I love it. Jeg har sendt et link til alle, jeg kender, der er krænkelsesparate. Og til alle, der har humor og gerne vil bevare vores ytringsfrihed,' lyder en af kommentarerne.

'Sikke en fed sang. Den viser bare, hvordan vores verden efterhånden er. Man kan næsten ikke åbne munden, uden at der er nogen, der bliver 'krænket'. Nu vil jeg spise en eskimo-is, imens jeg ser denne video,' skriver en anden.

Siger du, at en person...

Men Tony Eichen, hvorfor har I haft behov for bevidst at skrive en sang, som vil støde nogen?

»Vi vil gerne skabe debat. Da jeg var barn, var Pippis far negerkonge, men det må man ikke sige mere. Men det er svært at finde et legitimt ord, for 'afroamerikaner' går jo ikke i Danmark, og 'sort' og 'brun' er der også nogen, der vil blive stødt over. Så jeg ved ikke, hvad man må sige.«

Du kan spørge dem?

»Jeg kender ikke nogen, der selv er krænkede over det. I min folkeskoleklasse var der to, der hed Lars. Den ene var neger, så ham kaldte vi 'Neger-Lars', og det kaldte han også sig selv. Man skal selvfølgelig respektere folk, men når vi synger 'neger', så er det sagt med kærlighed. Jeg er ikke ude på at gøre nogen ked af det.«

Men det ved du jo, I gør. For selv om Lars ikke sagde noget til at blive kaldt 'Neger-Lars' dengang, så ved du jo i dag, at andre ikke har det på samme måde.

»Hvis nogen fortæller os, at de bliver kede af det, så er vi klar til at sige undskyld. Vi vil egentlig bare skabe debat. Der er ytringsfrihed i Danmark, så så længe vi ikke krænker Hendes Majestæt, så gør vi ikke noget, vi ikke må. Man skal selvfølgelig tale pænt, men vi må som sagt også efterlyse et andet ord, hvis vi ikke må sige 'neger'.«

Siger du, at en person...

I synger også 'mongol' og 'spasser', som ikke så kompliceret. Det hedder Downs syndrom og spastisk lammet.

»Nej, det er faktisk ikke så lige til, for Mulle, der har filmet vores video, hun er selv spasser og vil gerne kaldes det. Og René (bandets trommeslager, red.) har en mongol i familien, og der har de heller ikke noget imod ordet,« siger Tony Eichen.

Ifølge forsangeren er bandet blevet 'sønderbombet med positive tilkendegivelser'. Derfor har de fået blod på tanden til at udgive endnu mere musik i en lidt provokerende tone.

I øjeblikket er bandet i studiet for at indspille sangen 'Julefrokosten' om at være 'så pattestiv', at man kommer til at score én af samme køn.