Danny Kool er tilbage. S.O.A.P.-søstrenes populære lillebror kan i år fejre 20-års jubilæum, hvilket han i næste måned markerer med et par nostalgi-koncerter til ære for de gamle fans.

»Det er så overvældende. Jeg tror snart, der er udsolgt (Et par timer efter interviewet meldes der udsolgt, red.) til den første koncert i København. Jeg regner også med, at der kommer en koncert i Århus, jeg skal ned og holde møde med spillestedet her senere,« fortæller den i dag 33-årige Danny Kool til B.T.

»Det er jo blevet populært med jubilæumskoncerter, og da jeg blev ved med at få beskeder fra mine gamle fans, om jeg ikke skulle lave noget her, hvor det er 20 år siden mit debutalbum udkom, tænkte jeg, ’jamen, så lad os prøve’. Jeg er ydmygt taknemmelig over, at det ser ud til at kunne lade sig gøre,« tilføjer han.

Og der er sket meget, siden Danny Kool - eller Daniel Sørensen, som han hedder - omkring årtusindeskiftet hittede som sin generations store børnerapper, der gjorde pigerne vilde med hittet ’Senorita’, om sommerflirten som blev tilbage på Costa Del Sol.

Danny Kools debutalbum 'Danny' udkom i 1999. Foto: Albumcover Vis mere Danny Kools debutalbum 'Danny' udkom i 1999. Foto: Albumcover

Han blev opdaget af Remee, solgte over 100.000 cd’er, men efter fem år som børne- og teenagestjerne fik han nok og trak stikket.

I sine 20’ere fortsatte han med at arbejde med musik bagved scenen, men kastede sig så ud i et iværksætter-eventyr med burgerkæden WeDoBurgers, som han sidste år måtte opgive på grund af dårlig økonomi.

»Der var nok flere ting, der gik galt. Det var første gang, jeg prøvede at have et firma i det størrelsesleje med 90 ansatte, og økonomi har aldrig været min stærkeste side. Vi var flere om det og lavede alle sammen fejl,« fortæller Danny Kool og tilføjer, at han slap forholdsvis uskadt ud af det forliste bugereventyr.

»Jeg har åbnet en del firmaer før, så jeg ved, hvordan man sikrer sig. Det var nok desværre investorerne, der tabte mest på det. Jeg vil ikke hænge nogen ud, men blot sige, at jeg lærte meget af det.«

Danny Kool anno 2019. Foto: Anders Rajendiram Vis mere Danny Kool anno 2019. Foto: Anders Rajendiram

I dag bor han i Aarhus og har en lille familie med to små børn. Han arbejder fortsat som iværksætter og har de sidste par år ved siden af taget rundt som Danny Kool og optrådt med de gamle sange.

»Når man lever et voksenliv med to børn, så er det sjovt at komme ud engang imellem og gøre folk glade og vække minder. Der er altid god stemning, når jeg er ude og spille.«

Han udsendte for to år siden singlen ’Spørg din søster’ i samarbejde med Basim, der ligesom de kommende jubilæumskoncerter skuede tilbage til tiden som børneidol.

»Musik er en hobbyting for mig i dag. Planen er at udgive et nyt nummer i år, men jeg har ikke travlt. Jeg tager det stille og roligt,« siger Danny Kool.

Han tjener ikke direkte penge på de gamle sange i dag, da han som 12-årig fik hjælp af pladeselskabet til at skrive dem.

»Jeg tjener kun på dem via mine koncerter,« griner han.

Den første jubilæumskoncert afholder han den 29. marts på det lille københavner-spillested Stengade med plads til 200-300 gæster.

»Det er jo lidt et sats med de her koncerter, og derfor valgte jeg et mindre spillested for ikke at tage så stor en chance. Men, altså, der har været helt vildt stor interesse, så nu må vi se, hvor mange vi bliver.«