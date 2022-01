Der er sikkert mange, som har savnet festivalerne de sidste par år.

Men når de, forhåbentligt, denne sommer får mulighed for at blive afholdt, får de musikglade nok en mulighed.

Danmark får nemlig en ny endagsfestival i Horsens med navnet Jailbreak.

»Jailbreak genindfører pigtråd i Fængslet i Horsens ved at bringe store rock- og metalnavne til moderlandet og samle alle os, der er vilde med den hårde musik. Der mangler simpelthen et stort event i Jylland, der hylder og prioriterer heavyrocken,« siger Jens Karlsson, projektleder for Jailbreak, i en pressemeddelse.

Publikum kan se og høre navne som Sabaton, Accept, Jesper Binzer, Steve'N'Seagulls og Electric Guitars.

Det hele løber af stablen 13. august 2022, og billetsalget starter 31. januar.

»Horsens har haft en stolt tradition for den hårde musik. Det er en by, der er opstået omkring den tunge industri, og som er kendt for det hårde liv i både fængslet og i byen generelt i gamle dage,« siger Claus Visbye, direktør og programansvarlig for kulturnetværket Horsens & Friends.

»Jailbreak er sammensmeltningen af alt det gode, der er sket i Horsens igennem de seneste mange år, og vi glæder os til at fejre den hårde musik i disse fantastiske historiske rammer med et stort tilbagevendende event, der dyrker fællesskabet.«