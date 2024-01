Nu får Danmark endnu en ny musikfestival. Denne gang i Danmarks femtestørste by.

Festivalen hedder 'Suset Festival', den skal ligge i Esbjerg og afholdes for første gang til sommer i dagene 16.-17. august.

Festivalen arrangeres af den amerikanske underholdningsgigant Live Nation, der blandt andet også står bag Heartland Festival på Fyn.

Til den første udgave har man valgt at booke danske navne som Andreas Odbjerg, D-A-D, Medina og Nik & Jay.

I en pressemmedelse lyder det, at flere navne vil blive offentliggjort i løbet af foråret.

Festivalen får placering i Esbjerg Havn omringet af kraner, havvindmøller og skibscontainere, og i pressemeddelsen lyder det videre, at 'missionen er at samle hele byen på tværs af generationer om et stærkt mainstream-program med de allerstørste musiknavne'.

'På sigt er ambitionen at skabe et musikprogram med topnavne fra både ind- og udland,' skriver arrangørerne.

Festivalens direktør bliver Tobias Kippenberger, der er tidligere forsanger i bandet The Floor Is Made of Lave'.

»Suset bliver en festival med store ambitioner og høj kvalitet, og vi kan alle glæde os til nogle magiske dage sammen på Esbjerg Havn. Med Nik & Jay skyder vi ballet i gang ved at bringe et af landets stærkeste livenavne tilbage til Esbjerg efter syv års fravær, og jeg er sikker på, at det bliver en kæmpe fest, når publikum skal mærke Suset for første gang til sommer,« lyder det fra Tobias Kippenberger, der selv oprindeligt er fra Esbjerg.

Man satser på i første omgang at have 10.000 gæster om dagen.