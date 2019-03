Siden dokumentaren Leaving Neverland har haft premiere i USA, er det blevet diskuteret, hvorvidt det stadig er i orden at lytte til Michael Jacksons musik, når voldsomme og nye pædofilianklager nu har set dagens lys.

For dj og radiovært Dan Rachlin, der har beskæftiget sig med Michael Jackson gennem årtier, har sagen været lidt af en mavepuster, men han lytter stadig til Jacksons musik.

»Jeg sad forleden i min bil og hørte Liberian Girl i min bil for fuld hammer og fik en stor oplevelse af produktionen, men jeg havde det også ekstremt svært med det,« fortalte Dan Rachlin, da han fredag besøgte B.T.’s Facebook-live-studie for at diskutere sagen.

Den kendte radiovært lagde heller ikke skjul på, at sagen har påvirket ham. Hans eget personlige forhold til Michael Jackson går helt tilbage til ungdomsårene.

Skal de danske radiostationer boykotte Michael Jacksons musik?

»For mig og for mange andre mennesker betyder musikken, ja, ikke alt, men musikken er en del af vores barndom, ungdom og for mit vedkommende også en integreret del af mit arbejde som dj og radio- og tv-vært. Han har fyldt og fylder stadig en hel del,« forklarede Dan Rachlin.

I kølvandet på Leaving Neverland har både BBC og NRK i en periode boykottet Michael Jacksons musik for siden at skifte mening, mens de danske radiostationer har holdt fast i at spille de populære hits som ‘Bad’, ‘Thriller’ og 'Man In The Mirror’.

Ifølge Dan Rachlin bør man dog huske på, at hvis man vælger at boykotte Michael Jacksons musik, så kan der potentielt også være andre kunstnere, vi ikke længere kan lytte til eller se på.

»Det her har nogle helt vanvittige perspektiver, for hvis vi bortdømmer Michael Jacksons musik, så starter det en lavine af issues om en hulens masse andre kunstnere, hvad enten vi taler gamle malere, musikere eller skuespillere,« forklarede Dan Rachlin og uddybede:

Michael Jackson optræder på scenen med et af sine mange hits. Foto: AFP Vis mere Michael Jackson optræder på scenen med et af sine mange hits. Foto: AFP

»Tag eksempelvis Phil Spector, der var en stor producer. Han sidder i fængsel for at have slået en kvinde ihjel. Han har produceret 'Imagine' med John Lennon. Skal vi så holde op med at spille den?« lød det spørgende fra radioværten.

For Dan Rachlins vedkommende kommer Michael Jackson også stadig til at være med på playlisten, når han skal ud på jobs fremover, men han ved ikke, om det bliver ved på den måde.

»Hvis jeg skal ligge 'Rock With You', 'Man In The Mirror' og andre hits helt væk, så vil det være et kæmpestort indgreb i mit professionelle arbejde, og jeg vil personligt have det meget svært med det,« forklarede Dan Rachlin og tilføjede:

»Men hvis jeg tømmer gulvet næste gang, jeg spiller Michael Jackson, så giver det sig selv.«

»Det her har nogle helt vanvittige perspektiver, for hvis vi bortdømmer Michael Jacksons musik, så starter det en lavine.« Dan Rachlin

Spørger man Dan Rachlin, så kommer vi dog nok også til at lytte til Michael Jacksons musik mange år fremover.

»Om 50 eller 100 år vil de, der er i live til den tid, trække bestemte populærkunstnere frem og sige: Det her er overjordisk musik. Og der vil Michael Jackson også være en af dem,« lød det fra Dan Rachlin.

Dokumentaren Leaving Neverland blev første gang vist på Sundance Film Festival i slutningen af januar, hvorefter debatten tog fart. Siden er den for nylig blevet vist i USA.

Hele den tre timer lange dokumentar er netop blevet tilgængelig i Danmark via DR TV.