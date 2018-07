Søndag offentliggjorde familien til den 47-årige musiker Jeppe Bisgaard, at han efter et længere kræftforløb var afgået ved døden. Men allerede dagen inden var den tidligere radiovært og dj Dan Rachlin ude med den tragiske nyhed. En annoncering, der tydeligt undrede Jeppe Bisgaards søster, Mette Marie Bisgaard, der i søndags skrev på Facebook:

'Vi har nu som familie valgt at meddele, at vores elskede bror og søn, Jeppe Bisgaard, fik fred fredag eftermiddag. (Seriøst, var det Dan Rachlin, der breakede den? lol).'

Dan Rachlin er bekendt med søsterens opslag, fortæller han til B.T.

»Jeg blev en anelse overrasket, da jeg så opslaget (som Jeppe Bisgaards søster skrev, red.). Ligesom jeg skriver i Facebook-tråden, så erfarede jeg gennem to-tre af Jeppes nærmeste, at han var død, før jeg skrev det. Mere har jeg ikke at sige til det,« siger Dan Rachlin og fortsætter:

»Mine tanker går til hans far, mor og søster. Det har alle dage været min opfattelse, at de har stået stærkt sammen som familie.«

Dan Rachlin var en af de første til at skrive på Facebook, at musikkollegaen Jeppe Bisgaard var død. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Dan Rachlin var en af de første til at skrive på Facebook, at musikkollegaen Jeppe Bisgaard var død. Foto: Søren Bidstrup

Dan Rachlin kendte Jeppe Bisgaard igennem musikbranchen, hvor deres veje flere gange har krydset hinanden. Blandt andet spillede Dan Rachlin Jeppe Bisgaards musik, da han arbejdede på radiostationen The Voice i 90'erne.

»Han var et godt menneske og skæg og rar at være sammen med- Han har stor betydning for den danske musikscene, som den er i dag,« siger Dan Rachlin.

Jeppe Bisgaard, der var søn af den kendte radiovært Hans Otto Bisgaard, satte markante spor i hiphoppens univers, som syntes at være hans kald i livet, og var – som flere beskriver det – Danmarks uofficielle førende ekspert inden for området.

Jeppe Bisgaard har kæmpet mod canceren i tre år, inden han i fredags tabte kampen. Han skal bisættes næste fredag, den 27. juli, i Frederiksberg Kirke.