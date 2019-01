'Elendig vært'. 'Publikum er da faldet af'. 'Signe Molde minder mig om min første fremlæggelse i folkeskolen.'

Dette års P3 Guld - og især værten Signe Molde - må lægge ryg til benhård kritik på de sociale medier.

På Twitter får den tidligere vært for DR2-programmet 'Quizzen' en hård medfart for sin indsats som vært under showet i Dok5000 i Odense, som også sendes direkte på DR1.

'Decideret pinlig vært til P3 Guld,' skriver Michael Madsen.

'Av av av.... Signe Moldes DR2-humor falder fuldstændig igennem i Dok5000. Ret akavet. Er der ik en redaktør til stede, der kan bede hende droppe alle de forberedte 'jokes' - og i stedet freestyle den hjem?', skriver Mads Esbjerg.

Ifølge B.T.s udsendte er der også massive lydproblemer under showet.

Han fortæller, at der er er meget dårlig stemning i salen på grund af elendig lyd.

Det er især, når Signe Molde taler, at den er gal.

»Man kan ikke høre hvad hun siger. Så folk snakker bare i stedet,« siger B.T.s mand i Dok5000.

Flere brugere påpeger da også, at stemningen i den grad er lunken.

'Odense, hvad sker der? Der er bedre stemning i Fields mandag formiddag?', skriver Thomas K. Schmidt.

Men de fleste kommentarer drejer sig om aftenens vært. Signe Molde. Og de er bestemt ikke positive.

'Det er da vist de forkerte, der har skrevet manus til Signe Molde og P3 Guld, publikum er da faldet af,' skriver Jens Peter Sørensen.

'Signe Molde minder mig om min første fremlæggelse i folkeskolen,' skriver Josefine Evjen.

Heller ikke den tidligere deltager i Bagedysten på DR1, Tobias Hamann, er begejstret for Signe Molde - og hendes manuskript.

'For meget ‘nice’ og for meget ‘fucked’ og for mange lumre jokes i det manus,' skriver han.

P3 Guld er en årlig musikprisuddeling arrangeret af Danmarks Radios P3, der har været afholdt siden 2001.