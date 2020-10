Coronaen har som bekendt sat en brat stopper for mange kulturelle begivenheder i 2020, men nu er der gode nyheder på vej til rockfans.

D-A-D skal nemlig spille flere gange i Tivoli i løbet af november. En melding, der kommer ud, efter bandets storladne arenakoncerter, som skulle være spillet i København og Herning, blev aflyst.

Nu er bandet klart til at sætte gang i Tivolis koncertsal med fire koncerter over fire dage.

Det sker, efter bandet har spillet fire koncerter i MCH Herning Kongrescenter i slutningen af oktober. Det skriver Tivoli i en pressemeddelelse.

D-A-Ds koncertplan 29/10 - MCH Herning Kongrescenter kl. 20.30 30/10 - MCH Herning Kongrescenter kl. 20.30 31/10 - MCH Herning Kongrescenter (show kl. 17.00 og kl. 20.30) 2/11 – Tivolis Koncertsal kl. 20.30 3/11 – Tivolis Koncertsal kl. 20.30 4/11 – Tivolis Koncertsal kl. 20.30 5/11 – Tivolis Koncertsal kl. 20.30

»Vi håbede, at vi var superliga, og reglerne også kunne gælde for os, men ak. Derfor må vi desværre aflyse de to arenakoncerter,« udtaler D-A-D-forrsanger Jesper Binzer, som uddyber:

»Til gengæld spiller vi en række mindre shows, og vi glæder os til at kunne trykke den af med jer i hyggelige rammer. Så velkommen til Tivoli After Dark.«

Også hos Tivoli er man glad for at kunne give et godt koncerttilbud i tider, hvor der ellers har været lukket ned for en hel masse begivenheder.

»D-A-D har jo en særlig relation til forlystelsesparker efter mørkets frembrud, så hvilken kulisse kunne være bedre end Tivoli til en gang efterårstråd?,« lyder det fra programchef i Tivoli, Thor Feiberg.