Den 80-årige Cream-trommeslager Ginger Baker er indlagt på et hospital i kritisk tilstand.

Situationen er meget alvorlig, skriver hans familie på det sociale medie Twitter.

'Baker-familien er kede af at meddele, at Ginger er i kritisk tilstand på hospitalet', skriver familien på hans officielle Twitter-konto. De opfordrer alle til at sende tanker til ham.

'Vær søde at have ham med i jeres bønner i aften', skriver de i tweetet.

The Baker family are sad to announce that Ginger is critically ill in hospital. Please keep him in your prayers tonight — Ginger Baker (@GingerBDrums) September 25, 2019

Ginger Baker var med til at starte det legendariske rockband Cream sammen med Eric Clapton, Jack Bruce og Manfred Mann.

Senere spillede han sammen med samme Clapton i bandet Blind Faith, inden han koncentrerede sig om mere eksperimenterende musik i bands som Hawkwind, Public Image Ltd og diverse jazzorkestre. Han har desuden udgivet stakkevis af soloalbums helt frem til 2011.

Det er gået kraftigt ned af bakke med hans helbred i de seneste år, og han har i en årrække lidt af ekstremt smertefuld slidgigt, skriver The Guardian.

Han har desuden en lungesygdom, og gennemgik i 2016 en åben hjerteoperation. Samme år blev hans helbred yderligere svækket af et grimt fald.