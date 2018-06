Et af de mere nostalgiske højdepunkter på årets Tinderbox Festival i Tusindårsskoven i Odense har for mange uden tvivl været R’n’B-charmøren Craig David, der skulle give koncert på Blå scene fredag eftermiddag.

På forhånd stod det klart, at det ikke udelukkende ville være Craig David-musik publikum skulle forkæles med. Den 37-årige brite besøgte nemlig den danske festival med projektet Craig David Presents TS5, der i sin oprindelige form var eksklusive koncerter i Miami. Her spiller Craig David sin egen musik, men også alt muligt andet – som en hver anden DJ.

Koncerten, hvor Craig David, der brød igennem som ganske ung, var alene på scenen i en dobbeltfunktion som både DJ og sanger, skiftevis bag pulten og fremme på den forreste del af scenen, var derfor også noget af det mere bizarre, denne anmelder har været vidne til.

Det ene øjeblik stod man og nød tonerne til Craig David-hits som ’Rewind’ eller ’Fill me in’ for få sekunder senere at se og høre briten synge Sean Pauls ’Temperature’, Justin Biebers ’Love yourself’ eller House of Pains ’Jump around’.

Craig David på Tinderbox. Foto: Mads Claus Rasmussen

I værste fald kan det beskrives som helt forfærdeligt, noget rod, som musikeren aldrig burde have begivet sig ud i. Det er dog ikke den endelige dom, for selvom publikum eksempelvis og helt åndssvagt fik serveret klassikeren ’Walking away’ til lyden af Dr. Dres ’Still Dre’ og nogle af de eneste rene Craig David-numre var den nye single ’I know you’ med Bastille og superhittet ’7 Days’, så var der en ukuelig charme over det, der foregik på scenen.

Craig David var konstant storsmilende og medlevende. Det var helt tydeligt, at han nød at stå på scenen. Og det smittede. Stort set alle i nærheden af koncerten måtte på et eller flere tidspunkter overgive sig og lade sig charmere.

Jeg er stadig ikke helt sikker på, hvad det præcis var, vi var vidne til på Tinderbox. Men glæde og smil på læben bragte det i hvert fald.