Corona-striden i bandet Shubberne, der består af tidligere Shu-bi-dua-medlemmer, fortsætter.

Tidligere på ugen kom det frem, at man havde valgt at smide trommeslager Bosse Hall Christensen ud af bandet, da han er blevet aktiv i en frihedsbevægelse, der ikke tror, at corona er så farlig, som det bliver gjort til af myndighederne.

Guitarist i Shubberne Claus Asmussen udtalte til B.T.:

»Manden har selvfølgelig lov til at have sine holdninger, men når han for eksempel ikke vil holde afstand eller tage mundbind på, så er det altså bare ikke holdbart at arbejde så tæt sammen.«

Det har fået Bosse Hall Christensen til at reagere.

I en kommentar på Facebook skriver han blandt andet:

'Det, Asmussen giver udtryk for i B.T., er så langt fra den reelle virkelighed.«

Overfor B.T. uddyber han:

»Jeg mener, at det ikke har noget på sig. Når vi for eksempel mødtes i øveren, var det altid uden mundbind. Vi sad tæt sammen omkring et spisebord og råbte og sang. Når vi sad i bandbussen, var der heller ingenting. Der var slet ingen restriktioner, når vi var sammen, så jeg forstår slet ikke hans udmelding.«

Ifølge Bosse Hall Christensen opstod kontroversen, da hans kritiske corona-taler blev filmet.

»Jeg holdt en tale om, hvor skuffet jeg var over, at alle danske rytmiske musikere var fraværende. At der kun var nogle få som Klaus Kjellerup, Rasmus Nøhr og Sazseline, der deltog. Det faldt de andre for brystet, at jeg stod og 'hev dem med ned i sølet', som Karsten Lagermann (medlem af Shubberne, red.) udtrykte det. Det gik jo ikke, at de havde en mand med, som var fuldstændig modsat. De vil gerne vaccineres, jeg vil ikke vaccineres. De bliver testet ustandselig, det bliver jeg ikke.«

Medlemmer fra Shu-bi-dua stiller op til fotografering ved ankomsten til premieren på musicalen 'Shu-bi-dua – The Musical' 21. januar 2016 i Østre Gasværk i København. Fra venstre Claus Asmussen, Bosse Hall Christensen, Poul Meyendorff, Willy Pedersen og Jens Tage Nielsen. Forrest er det Michael Bundesen. (Foto: Simon Læssøe/Scanpix 2016) Foto: Simon Læssøe

Hos Shubberne er man mentalt rykket videre og er i gang med at køre deres nye trommeslager, Rasmus Grosell, ind.

»Det er jo bare … Der er nogen, der generelt har lyst til at passe på, og nogen, der ikke har – og det havde han så ikke,« lyder det fra Claus Asmussen og tilføjer, at han personligt for tre år siden var igennem en stor hjerteoperation og derfor gør alt for ikke at blive smittet med corona.

Claus Asmussen holder fast i, at man i Shubberne hele tiden har været opmærksomme på at overholde coronarestriktionerne. Derfor kom det som en overraskelse, at Bosse Hall Christensen ikke delte deres holdning.

»Når vi mødes, sidder vi med behørig afstand. Da han begyndte at lægge ting ud på nettet, måtte vi jo høre, hvad det var. Det er fint nok, at han har en anden holdning. Vi mener bare, at man skal passe på.«

Shubberne og Bosse Hall Christensen har ikke haft kontakt i det sidste stykke tid.

»Der er lukket og slukket. Sådan er det,« lyder det fra Bosse Hall Christensen.

»Ja, vi arbejder os videre,« lyder det fra Claus Asmussen.

Shubberne, der spiller gamle Shu-bi-dua-hit, blev dannet i 2015 af de tidligere Shu-bi-dua-medlemmer Claus Asmussen og Bosse Hall Christensen. Siden kom John Sørensen, Kim Zachariasen og Klausen Poulsen med ombord. I 2019 blev Klaus Poulsen skiftet ud med Willy Pedersen.