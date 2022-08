Lyt til artiklen

Det er seks år siden, at Coldplay sidst var i Danmark. Nu vender de tilbage.

De britiske verdensstjerner giver næste sommer to koncerter i Danmark.

Det sker, når Chris Martin og co. 5. og 6. juli 2023 spiller i Parken i København som en del af deres 'Music of The Spheres World Tour'.

Coldplay har spillet flere gange i Danmark, senest i 2016, hvor de også rullede deres spektakulære lys- og sceneshow ud i den danske nationalarena.

Det britiske popband udgav sidste år albummet 'Music of the Spheres', hvorfra samarbejdet med K-pop-gruppen BTS, 'My Universe', er blevet et stort hit.

De valgte i forbindelse med deres forrige album 'Everyday Life' i 2019 at droppe turnélivet for at finde en mere miljøvenlig måde at rejse rundt på, og det mener de så at have fundet nu, hvor de siden foråret altså har været på landevejen igen.

Coldplays to danske koncerter ligger et par dage efter næste års Roskilde Festival, hvilket må betyde, at de højst sandsynligt fravælger Danmarks største festival, hvor de sidst spillede i 2009.

Billetter til de kommende danske koncerter sættes til salg klokken 10 på torsdag og kommer til at koste mellem 400 og 1.250 kroner.