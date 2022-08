Lyt til artiklen

Danskerne elsker Coldplay!

Torsdag formiddag blev billetterne til deres to koncerter i Parken til næste sommer sat i salg, og allerede efter en halv time kan Live Nation melde udsolgt.

Koncertarrangøren oplyser til B.T., at der ca er solgt 100.000 billetter til de to koncerter den 5. og 6. juli i Danmarks nationalstadion - og tilføjer samtidig, at der ikke bliver sat billetter i salg til en tredje koncert.

Det er seks år siden, at de britiske verdensstjerner sidst var i Danmark.

Nåede du at få billet?

De valgte i forbindelse med deres forrige album 'Everyday Life' i 2019 at droppe turnélivet for at finde en mere miljøvenlig måde at rejse rundt på, og det mener de så at have fundet nu, hvor de siden foråret altså har været på landevejen igen.

Sidste år udgav de albummet 'Music of the Spheres', hvorfra de har hittet med sangen 'My Universe', som 100.000 nu får mulighed for at skråle med på til næste sommer.

Det danske koncertpublikum er for tiden generelt begejstret for britiske musikere.

Senest spillede Ed Sheeran i august over fire aftener for 160.000 mennesker i Øresundsparken på Amager.