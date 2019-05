Hugo Helmig sendte chokbølger gennem musik-Danmark, da han tidligere på måneden annoncerede, at han trækker stikket resten af året.

Hjalmer Larsen er trådt til på årets Tivoli Friheden i Aarhus, og Kato på årets Nibe Festival. Og nu har Jelling Festival fundet afløseren for Hugo Helmig.

Det er X Factor-gruppen Citybois, der kommer festivalen til undsætning lørdag 1. juni.

Det er første gang, at Anthon Edwards Knudtzon og Thor Blanchez Farlov skal optræde på festivalen.

Arkiv: Gallapremiere på Dan Dream med Casper Christensen og Frank Hvam. Rød løber- her Citybois.

Det oplyser Jelling Festival i en pressemeddelelse tirsdag.

Selvom de kom med på et afbud, så lover festivalen, at Citybois er mere end klar på at give en god oplevelse til publikum.

'Javist er Citybois kommet med på et afbud – men det gør blot, at de er endnu mere tændt på at give Jelling publikummet et ordentligt skud pop, når de spiller på Teltscenen lørdag,' lyder det:

'Så tvivl ej – det bliver en koncert med masser af charme og selvtillid fra de to vellidte bois.'

Hugo Helmig trække sig fra over 10 koncerter i resten af 2019.

Den talentfulde musiker har kæmpet med et stofmisbrug, der nu har tvunget ham til at trække stikket og fokusere på sig selv.

'Jeg har fået en personlig indsigt i løbet de sidste par måneder, som jeg bliver nødt til at tage alvorligt, også selvom det har mange omkostninger. Det beklager jeg meget over for både publikum og arrangører, og jeg kan kun håbe på deres forståelse for beslutningen,' sagde han 13. maj.

Hugo Helmig måtte tidligere på året overnatte i detentionen, efter han blev taget i en voldsom kokainrus på gaden i Aarhus.

Han undskyldte episoden over for sin familie og fans. Det gjorde han blandt andet på de sociale medier.

'Tusind tak for alt den kærlighed og forståelse, jeg har modtaget de sidste par dage,' skrev han i et opslag på Instagram.

'Jeg er dybt taknemmelig og glæder mig meget til at komme ud og spille i weekenden. Jeg er ked af mine fejl, men ser fremad, og nu skal det handle om musikken. Vejle – undskyld – vi ses en anden gang. Kh. Hugo.'

Jelling Musikfestival finder sted d. 29. – 31. maj samt 1. juni 2019. Der er stadig dagsbilletter til festivalen.