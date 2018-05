Amalie Dollerup er god, og de kommer til at savne gummiansigtet Niels Ellegaard, når han stopper næste år, men ellers er Cirkusrevyen 2018 en halvkedelig omgang med kun en håndfuld rigtig sjove numre.

Er Cirkusrevyen kun for gamle mennesker, der hader speltbrød, sociale medier og curlingbørn?

Jeg er 30 år og vokset op med legendariske Ulf Pilgaard og Lisbeth Dahl som revy-stjernerne i mit barndoms-tv, men det var ikke nogen legendarisk oplevelse at se dem optræde i Cirkusrevyen her 20 år senere som voksen.

Det kan godt være, at kernepublikummet gennemsnitligt er over de 50 år, men skal Cirkusrevyen overleve i fremtiden, bør der også være noget for de kommende generationer, og her blev det ikke til meget mere end lidt trækken på smilebåndet og høflig klappen, når sidemanden nu sad trofast og slog hænderne sammen.

Lidt for mange klicheer

Ulf Pilgaard og Lisbeth Dahl havde de kedeligste indslag som for eksempel førstnævntes parodi på en Hellerup-snob, der som klicheen foreskriver, har en filippinsk au pair i kælderen og ikke forstår de fattiges problemer. Den har man ligesom set før.

Lisbeth Dahls er godt sminket som statsminister Lars Løkke Rasmussen, men hendes parodi manglede bid, og det blev aldrig rigtig sjovt eller pinligt i forhold til, at den rigtige Lars Løkke sad og kiggede på fra forreste række.

Henrik Lykkegaard laver en flot Putin iført bar overkrop og militærbukser. Ideen er sjov, men heller ikke her var der i teksten det helt vilde at komme efter, ligesom hans imitation af Donald Trump rent udtryksmæssigt er godt lavet, men heller aldrig bliver rigtig farlig…eller sjov.

Det hele er ikke negativt

Nu kommer det til at lyde ret negativt – og ja når jeg tæller sammen ud fra de 24 forskellige indslag, var kun lidt over en håndfuld stærke numre – men der var også højdepunkter – sketches og parodier, som alligevel gør det til en ikke helt dårlig aften.

Årets nye navn i Cirkusrevyen, ’Badehotellet’-stjernen Amalie Dollerup, giver den fuld gas som en læspende, arrogant, små-liderlig innovationsminister Sophie Løhde, der er træt af at høre på danskernes brok over OK18-forhandlingerne.

Amalie Dollerup er både sjov og fuld af fornyet energi, både som forkælet curlingbarn i et af de mest medrivende musikalske indslag, og som umulig svigerdatter, der forpester svigermor Lisbeth Dahls frokost med en masse veganer-snak.

Niels Ellegaard afslørede for en måned siden, at han fra næste år holder op på Cirkusrevyen. Det er super ærgerligt, for hans gummiansigt er det klare højdepunkt. Han er genial som bornholmsk spion, der holder øje med russerne, og så leverer han den bedste parodi på Peter Ålbæk, jeg nogensinde har set. Jeg kan ikke lige komme i tanke om andre Peter Ålbæk-parodier, men Ellegaards #Metoo-udgave er spot on.

Stærk slutning

Cirkusrevyen skal også have credit for Henrik Lykkegaards parodi på årets mærkelige Eurovision-vinder fra Israel, hvor han iført et meget rammende kostume kykkelikyer røven – og et æg - ud af bukserne. Det er under en uge siden, at Israel vandt, så det er stærkt, at de har nået at få det med.

Som spurgt indledningsvis kan man undre sig over, om Cirkusrevyen kun er for ”gamle” mennesker. Som den store finale hyldes dansktop-genren med et medley af de gode gamle hits – men med et højt tempo og endnu engang Niels Ellegaard i topform, er dansktop-indslaget faktisk revyens suverænt mest medrivende.

Kedelige tre stjerner til årets Cirkusrevy. Håndværket er jo i orden, og Amalie Dollerup og Niels Ellegaard leverer det bedste, de kan. Generelt set var det bare ikke sjovt nok.