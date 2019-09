»Det var så sindssyg en tur på alle måder,« fortæller Christopher om dengang, han hastede af sted i et lille propelfly fra Silkeborg og efterfølgende var ved at få svitset sine øjenbryn af i Tivoli.

I denne weekend står han der igen. Danmarks 27-årige ukronede popprins afslutter en succesfuld sommerturné med to aftener i Københavns gamle forlystelseshave.

Først til Fredagsrock som sensommerens store trækplaster og lørdag til awardshowet 'The Voice 19', hvor han har mulighed for at vinde sin niende lytterpris.

»Det er ret grineren. Jeg tror ikke, at jeg har prøvet at spille her to aftener i træk. Jeg bor 10 minutter herfra, så jeg kan bare gå herover,« fortæller Christopher, da B.T. møder ham på Hotel Nimb, Tivolis femstjernede luksushotel.

Christopher i Tivoli. Den 27-årige sanger er for tiden aktuel med singlen 'Real Life'. Foto: Pressefoto Vis mere Christopher i Tivoli. Den 27-årige sanger er for tiden aktuel med singlen 'Real Life'. Foto: Pressefoto

Som den københavner-dreng, han er, er Tivoli-koncerterne altid noget, han ser ekstra frem imod, ligesom 'The Voice'-showet efterhånden er blevet en tilbagevendende Christopher-hyldest med stor opbakning fra de trofaste fans.

Når han husker tilbage på tidligere Tivoli-aftener, står én oplevelse særligt klar i hukommelsen.

»I 2016 skulle vi spille til en motorvejsåbning i Silkeborg samme dag som 'The Voice' i København, så vi skulle flyve hjem i et privatfly. Privatfly lyder så fedt, men det var et lille propelfly, hvor vi lige akkurat kunne være fire personer,« begynder Christopher sin anekdote.

»Det var sygt stressende. Vi skulle lette fra en græsplæne, og da det var blevet mørkt, måtte biler stå tændt med lange lys som en slags landingsbane. Idet vi letter, går pilotens dør op. Vi har headset på, og pludselig råber piloten 'fuck fuck fuck',« fortæller Christopher med et grin.

Christopher på nye eventyr Siden singlen 'CPH Girls' blev brugt i en dokumentar om Danmark, der blev vist i Kina, har Christopher turneret en del i Asien, hvor de elsker hans nordiske udseende og fængende popmusik. Til næste år tager han ud på en større Asien-turné, og så venter hans første tour i Europa. »Det er en drøm, der går i opfyldelse at køre Europa rundt i en nightliner med drengene og spille i byer som Berlin, Rom, Paris og Wien. Vi tager af sted i starten af 2020, og jeg tror, det bliver det fedeste turné-år, jeg endnu har prøvet.«

»Døren står ikke på vid gab, men det er alligevel vildt ubehageligt, og jeg begynder bare at flække af grin. 'Hvad fanden foregår der', tænker jeg. Piloten synes slet ikke, at det er sjovt, og spørger, om vi skal lande igen og misse showet i København. Jeg siger, at vi bare skal flyve videre, selvom det var vildt ubehageligt.«

Så Christopher, hans tourmanager og hans trommeslager, der i forvejen lider af flyskræk, flyver halvanden time tværs over Danmark med pilotens flydør en lille smule åben.

»På et tidspunkt beder piloten mig om at tage rattet. 'Så styrter vi først ned', tænker jeg. Jeg strækker benene og kommer ved et uheld til at ramme andenpilotens pedaler, så flyet laver et lille dyk. Det var så sindssygt,« fortæller Christopher videre.

Lettede over at være i live bryder holdet ud i jubeldans, da de lander i Roskilde Lufthavn, og stryger så direkte til København og Tivoli. Her ryger Christophers puls endnu en gang i vejret.

Vis dette opslag på Instagram Yesterday was INSANE!! So happy to win this award for the third time!! You guys keep surprising me, thank you so so much!! Perfect way to end the summer tour and start the China tour Thank you to the best team, the best crew, the best band and of course the best fans in the world!!!! Much Love #Chinaherewecome #Voice16 #Motivation Et opslag delt af Christopher (@christophermusiccom) den 11. Sep, 2016 kl. 2.14 PDT

»Jeg havde lavet en aftale med en pyrotekniker om, at der under 'Told You So' skulle springe et kæmpe kanonslag. Jeg var stadig helt rundt på gulvet, så jeg glemte alt om det, da jeg stod på scenen, og den pludselig så gik af,« fortæller Christopher.

»Det var bare en gnistbombe, men jeg fik brændt noget af mit øjenbryn og hår af og fik en hyletone i ørerne. Jeg ved ikke, hvad jeg havde lignet, hvis jeg havde fået den lige i smasken.«

Han gennemførte showet, modtog 'The Voice'-prisen og kunne bagefter ånde lettet op backstage.

»Jeg kiggede på prisen og tænkte 'hold da op, en vild dag. Det var godt nok tæt på'. Heldigvis skal jeg ikke op i nogen flyvemaskine på lørdag,« smiler han.

Christopher går i ”hi” Efter koncerterne i Tivoli og et par mindre show i Tyskland gør Christopher klar til at gå i 'hi' og koncentrere sig om at skrive et nyt album. »Det er altid lidt vemodigt, når sommerkoncerterne er ovre, men allerede i næste uge er jeg klar igen til at skrive det fedeste album. Jeg har nogle faste samarbejdspartnere i Stockholm, som jeg var oppe og skrive med i sidste uge, og vi fik lavet nogle sindssygt fede ting.« »Jeg ved ikke, om jeg udsender flere nye sange i år. Der er også noget power i at trække sig resten af året og så komme tilbage i 2020 med noget helt nyt.«

Vis dette opslag på Instagram Kom med på scenen sagde han Det bliver sjovt sagde han Et opslag delt af Christopher (@christophermusiccom) den 11. Aug, 2019 kl. 12.17 PDT