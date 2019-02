Christopher er efter tre års pause tilbage med et nyt album, 'Under the Surface', hvor han blandt andet synger om det svære ved at blive ældre.

Den 27-årige populære sanger kan godt mærke, han ikke længere er det nye, spændende navn på hitlisterne, og han tænker nogle gange på, om han karrieremæssigt har toppet.

»Jeg har det egentlig okay med at nærme mig de 30, men det er mærkeligt, at tiden går så stærkt. Tænk, hvis de bedste dage ligger bag en. Har jeg peaket? Indtil videre er det hele kun gået op ad, men på et tidspunkt flader det jo ud. Sådan tænkte jeg altså ikke, da jeg var 23,« forklarer han.

Adspurgt, hvornår han føler sig mest hægtet af den yngre generation, svarer han: Reality- og YouTube-bølgen.

»Hele tingen med, at de 13-14-årige vil være youtubere og sidde og brække sig i en skimaske, fordi de har spist 17 mentos. Det forstår jeg ikke. Jeg kommer heller aldrig til at forstå, at man vil være kendt for ikke at kunne noget,« fortæller han.

»I gamle dage ville man gerne anerkendes for at spille musik eller spille fodbold for så derefter at blive kendt. Nu er det, som om folk skipper det mellemled og går direkte til at ville være kendt. Det er jo mellemleddet, der er det fede. Der, hvor livet giver mening, og man føler sig noget værd,« tilføjer han.

Emnet berører han ud over på den nye 'Grow Up' også på hitsinglen 'Irony', og han advarer om at lægge for meget af sit liv i hænderne på de sociale medier.

»Jeg tror, der sidder en masse unge mennesker og føler, de er venner med ham youtuberen. Der er ikke nogen, der følger med i deres eget liv, fordi de aldrig er ude i den virkelige verden, så det hele bliver meget overfladisk. Et eller andet sted har jeg lidt ondt af den generation, som er yngre end mig.«

Christopher. Foto: Nils Meilvang Vis mere Christopher. Foto: Nils Meilvang

Christopher fortæller, at han gjorde store øjne, da TV2 Zulus nye hypede dating-realityprogram 'Date mig nøgen' pludselig dukkede op på skærmen.

»Jeg sad med en kammerat og skiftede tilfældigt over på det. Det er noget af det mest vanvittige nogensinde. Jeg tænkte 'hvad faen sker der?'. Det er vores generation i en nøddeskal,« griner han.

»Hvordan kan man få folk til at stille op? Det er som at se 'X Factor'-audition, hvor folk kommer ind og er dårlige, og så tager man lige skridtet videre og spørger, om de vil tage tøjet af. Man sidder og tænker 'what?' Det er bare DM i akavet stemning.«

Reality-tv var også en ting, da han stadig var en ukendt teenager.

Alligevel tror Christopher ikke, at han nogensinde havde fået sig selv til at stille op.

»Jeg har nogle gode venner og et godt bagland og ville ikke have brug for at blive bekræftet eller udstille mig selv på landsdækkende tv. Jeg vidste, jeg var god til musik, og at hvis jeg bare øvede mig længe nok, så ville jeg vinde på den lange bane.«

Christophers nye album følges op med en forårsturné i Danmark med start den 3. april i Vega, København.

Derefter skal han i maj ud på sin første lille Tyskland-turné, før der venter en ny rejse til Asien i efteråret.